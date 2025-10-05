Profesionales del CHUF, en Ferrol, protegen a una media de 25 bebés al día frente al virus respiratorio sincitial

La Xunta, a través de la Dirección General de Salud Pública, inició el pasado 22 de septiembre una nueva campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), destinada a prevenir hospitalizaciones por esta infección en lactantes. Desde esa fecha, todos los bebés nacidos en el Área Sanitaria de Ferrol reciben la dosis correspondiente en las primeras 24-48 horas de vida en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, y la campaña se mantendrá activa hasta marzo de 2026.

Esta semana, los profesionales sanitarios han iniciado una segunda fase en la que protegen a una media diaria de 25 pequeños. En esta fase están siendo citados bebés prematuros menores de 12 meses y lactantes con alto riesgo de enfermedad grave por VRS menores de 24 meses, entre otros grupos vulnerables. Entre los factores de riesgo se incluyen patologías como displasia broncopulmonar o cardiopatías congénitas.

Sergas Ferrol Algunas integrantes del equipo de vacunación del CHUF

La Consellería de Sanidad cita de forma activa a menores de seis meses nacidos entre el 1 de abril y el 21 de septiembre de 2025 que no fueron incluidos en la fase inicial. Estos acuden al Centro de Especialidades del Hospital Arquitecto Marcide de lunes a viernes por la tarde y los fines de semana por la mañana.

Se estima que alrededor de 440 bebés en total recibirán esta protección durante la campaña en el área ferrolana.

El virus respiratorio sincitial es uno de los principales responsables de la bronquiolitis en lactantes, una enfermedad que provoca cerca de mil hospitalizaciones anuales solo en Galicia, el 75% de ellas en menores de un año. El objetivo de la campaña es reducir los casos de bronquiolitis, evitar complicaciones graves y disminuir los ingresos hospitalarios.

Galicia introdujo de forma pionera esta protección en 2023, logrando reducir en más del 90% las hospitalizaciones por VRS en bebés inmunizados. En la campaña pasada, la inmunización alcanzó a 12.719 niños y niñas, cubriendo el 100% de los bebés con factores de riesgo, el 91,74% de los recaptados en 2024 y el 98,27% de los nacidos durante esa campaña.