Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Cádiz de esta tarde

Segundo derbi andaluz para el Málaga. Tres puntos más que el equipo malaguista tiene el Cádiz antes de visitar La Rosaleda, en el que será el primer derbi autonómico para los gaditanos, no así para el equipo malagueño, que ya recibieron en el mismo escenario al Granada hace dos de semanas y que acabó con empate a dos. Once puntos de los amarillos frente a los ocho de los blanquiazules. Los de la Tacita de Plata son actualmente cuartos, al tiempo que los de la Costa del Sol son décimos y se encuentran en la mitad de la clasificación. El Málaga necesita dejar los puntos en casa, aunque tiene un enorme problema, otra vez: las numerosas bajas.

OCHO BAJAS EN EL MÁLAGA

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, tendrá que volver a variar su once. No tendrá, y lo perderá para más de un mes, a Izan Merino, que además de tener problemas en su tobillo izquierdo, se va al Mundial Sub20 de Chile. Joaquín Muñoz se cayó a última hora por un problema en el aductor de su pierna derecha y es duda el tobillo de Adrián Niño, que no entrenó el viernes. Dorrío y Dani Sánchez, este ya recuperado, regresarán. El Málaga tendrá que rearmarse de nuevo y no es extraño que el castellonense cambie su once y dé entrada a alguno poco habitual. Mantiene aparte cinco bajas de larga duración: Ramón, Moussa, Puga, Pastor y Luismi. Seis jugadores del Trofeo Costa del Sol no están, un mes y medio meses después.

GRAN COMIENZO CADISTA

Por su parte llega el rival andaluz mejor clasificado. Y lo hará sin Ontiveros como principal baja desde el inicio, aunque sí estarán Suso, su mejor jugador y el benalmadense García Pascual. Todas las miradas estarán en el georgiano Luri Tabatadze, el jugador del momento cadista. Será una cita en la que se rozará el lleno en las gradas de La Rosaleda porque la venta de entradas va a muy buen ritmo. Por el momento, el Málaga ya ha vendido más de 2500 localidades, a lo que hay que sumar que para la afición amarilla hay alrededor de 500. Seguramente superarán holgadamente ese medio millar de visitantes.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y el Cádiz CF, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este domingo 21 de septiembre 2025 a las 18:30 horas

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA – CÁDIZ

El partido Málaga - Cádiz lo podrás seguir desde las 18:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortiz, y los comentarios de Hugo Díez Boscovich en el Tiempo de Juego TOTAL de COPE MÁS Málaga especial y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por DAZN y Orange. Además de las plataformas de PTV, la malagueña Olin y la plataforma Golstadium.