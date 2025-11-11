Javier Bonilla, jugador del Numancia, a sus ex compañeros del RCD Mallorca en COPE: "Ya les he dicho que vamos a ir a por ellos"

El lateral, autor del primer gol bermellón en la temporada de Segunda B, reconoce que estaba deseando este emparejamiento de Copa del Rey y que ya ha mantenido contacto con algunos ex compañeros. Se muestra agradecido al Mallorca: "fue un año perfecto, era un año importante, fue el resurgir del Mallorca"