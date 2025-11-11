COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Javier Bonilla, jugador del Numancia, a sus ex compañeros del RCD Mallorca en COPE: "Ya les he dicho que vamos a ir a por ellos"

El lateral, autor del primer gol bermellón en la temporada de Segunda B, reconoce que estaba deseando este emparejamiento de Copa del Rey y que ya ha mantenido contacto con algunos ex compañeros. Se muestra agradecido al Mallorca: "fue un año perfecto, era un año importante, fue el resurgir del Mallorca"

Javier Bonilla durante su etapa en el Mallorca
00:00
Descargar

Javier Bonilla

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura3:47 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 11 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking