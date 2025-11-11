COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Luis Blanco en COPE: "Es un partido muy especial ante el Espanyol, pero ahora mismo me ocupa mejorar en liga"

El técnico del Atlético Baleares vivirá una eliminatoria bonita en la Copa del Rey ante su equipo de toda la vida, el RCD Espanyol

Luis Blanco en una visita a Deportes Cope Baleares
00:00
Descargar

Luis Blanco

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura5:39 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 11 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking