Horario y dónde ver y escuchar el Huesca-Málaga de esta tarde

Vuelve el Málaga, y lo hace con un partido de altura. Es el momento de que los que están, den un paso adelante, porque no les queda otra. Es un partido bueno el de hoy ante el Huesca, uno de los favoritos al ascenso y donde en El Alcoraz el Málaga nunca ganó en sus únicas cuatro visitas. El serbio Brasanac apunta al once por Izan Merino y Víctor García por Dani Sánchez. En la derecha parece que estará Jokin Gabilondo, que no pasa por un buen momento, “Sobre Jokin, vengo tarde por hablar con él, porque es un jugador que nos puede ayudar mucho y estamos en ese proceso para que pueda dar todo de su parte. Él jugó el partido del ascenso, así que la confianza es brutal. Seguramente lo haga mañana y quiero que nos siga ayudando todo el año", apuntó Pellicer.

La Liga Larrubia, Chupe y Joaquín Muñoz, el trío atacante del Málaga.

Tiene problemas el conjunto malaguista en el eje, en el corazón, en defensa y en las bandas. Son ocho bajas vitales: Moussa, Ramón, Pastor, Puga, Luismi, Izan Merino, Dani Sánchez y Dorrio. “Nos está golpeando fuerte y estamos en la quinta jornada. Pero aparecen oportunidades. No podemos lamentarnos. Son fortuitas. Están trabajando muy bien los chicos, el staff y los médicos. Habrá lesiones por exigencia. Tendremos que manejarlo. Recio y Rafita entran en convocatoria y Haitam nos lo llevaremos también. Ha hecho semana completa. Tenemos diferentes situaciones con Jokin, Murillo, Rafita... Queremos encontrar el mejor estado de forma de los jugadores. Habrá momentos para todos", señala.

JOAQUÍN Y PORTILLO

El ahora blanquiazul aterrizó en el Alto Aragón cuando solo tenía 19 años, procedente de la cantera del Atlético de Madrid, con el objetivo de asentarse como futbolista profesional. En aquel momento, la apuesta del Huesca fue absoluta, pagando un millón y medio de euros por su fichaje, esperando la explosión del jugador. Y, por otro lado, a pesar de protagonizar su quinto ascenso, su camino ha estado lejos de regresar a la elite con 35 años. De hecho, no tomó una decisión en firme sobre su futuro hasta el 29 de agosto, cuando se anunció su fichaje por la SD Huesca, para confirmar que su trayectoria iba a continuar en LaLiga Hypermotion a las órdenes de Sergi Guilló.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la quinta jornada de La Liga Hypermotion entre Huesca y Málaga CF, se disputará en el Alcoraz, esta tarde 13 de septiembre a las 18:30 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR HUESCA - MÁLAGA

El partido Huesca - Málaga lo podrás seguir desde las 18:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortiz y los comentarios técnicos de Paco González en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por DAZN. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.