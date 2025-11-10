Olivier, deshollinador: "Toda caldera de gas, de biomasa, de leña o los conductos del humo tiene algún compuesto carbónico, hay que quitarlo, puede prender fuego"

Con la llegada de los días de frío a Madrid, muchos ciudadanos aprovechan los días festivos para preparar sus hogares, purgando radiadores o poniendo a punto las estufas. En este contexto, el programa 'La Linterna de Madrid' de COPE, con Gonzalo Zaballa, ha destacado la importancia de realizar un mantenimiento adecuado de las calderas y chimeneas para evitar accidentes. Para ello, ha contado con el consejo experto de Olivier, deshollinador profesional.

El deshollinador insiste en que esta tarea es fundamental en todo tipo de sistemas. "Todo lo que tiene algún compuesto es algún residuo, y este residuo se tiene que quitar", subraya Olivier. Esta advertencia aplica a calderas de gasoil, de biomasa, chimeneas domésticas de leña e incluso a los conductos de evacuación de humos de calderas de gas, por lo que es crucial saber cómo tener en buen estado la caldera.

Alamy Stock Photo Calderas de gas, sala de calderas, planta, tubos, válvulas

La importancia de la prevención

Olivier advierte de que la falta de limpieza es un grave riesgo para la seguridad. "Toda caldera de gas, de biomasa, de leña o los conductos del humo tiene algún compuesto carbónico, hay que quitarlo, puede prender fuego", ha explicado el experto. Este residuo, el hollín, es inflamable y su acumulación puede provocar un incendio, por lo que desde la Comunidad de Madrid se lanzan consejos para un uso seguro y eficaz.

Es un compuesto carbónico y es inflamable" Olivier Deshollinador de Madrid

"Una chimenea deshollinada es una chimenea que no se va a prender fuego", sentencia el profesional. El motivo es que el hollín "es un compuesto carbónico y es inflamable". Por ello, una correcta limpieza y mantenimiento no solo mejora la eficiencia y permite ahorrar gas este invierno, sino que es, ante todo, una cuestión de máxima seguridad en el hogar.