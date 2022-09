Fran Villalba en COPE: "La culpa la tenemos los jugadores, pero tampoco estamos teniendo suerte"

El Málaga tiene un jugador esta temporada diferencial. Va poco a poco piéndose en forma y con ritmo de competición, ya que no hizo pretemporada tras un verano loco que acabó con su salida de Gijón y deshojando el lugar donde iría cedido, Éibar, Levante o Málaga. Es Fran Villalba, el jugador del último pase que el Málaga tiene esta temporada.

Villalba atendió a Deportes COPE Málaga donde habló sobre su llegada a Málaga: “Es fácil integrarse en Málaga. Me está ayudando mucho Escassi. Estuve hablando con Éibar y Levante, pero cuando me llamó el Málaga no lo dudé. Me pareció la mejor opción para crecer como jugador. Vine por este enorme proyecto”, dijo.

Habla @franvillalba10 sobre su llegada a Málaga: “Es fácil integrarse en Málaga. Me está ayudando mucho Escassi. Estuve hablando con Éibar y Levante, pero cuando me llamó el Málaga no lo dudé. Me pareció la mejor opción para crecer como jugador. Vine por este enorme proyecto” pic.twitter.com/UDxD190lyb — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) September 28, 2022

El mediapunta valencia de 24 años, apuntaba además que, “vine por el proyecto que hay aquí. Me llamó Manolo y me dijo todo lo que hay aquí. Esto es un equipo para pelear el ascenso. No hemos empezado bien. La culpa la tenemos los jugadores. Tampoco estamos teniendo suerte. El fútbol son resultados”, apuntó.

El jugador malaguista fue petición de Guede y oportunidad de mercado. Sobre la salida del argentino apuntó: “Guede era uno más con nosotros. Que menos que en su adiós estuvieramos toda la plantilla. No se que ha pasado con este mal comienzo. Quiero pensar que la clave es que no tuvimos esa pizca de suerte y al final cae el entrenador. Hay que ganar ya”.

Además el 21 malaguista decía sobre la llegada de Mel: “Es un entrenador de Primera. Creemos lo que nos dice, en su idea. Estamos trabajando con lo que hay. Somos de los mejores equipos de Segunda. Somos los que más tiramos a puerta. Esto es ganar un partido e ir hacia arriba”.

A GUSTO EN MÁLAGA

Y es que Villalba se encuentra a gusto en Málaga. Vive con su pareja en Alhaurín de la Torre, es familiar, sus padres le visitan cada fin de semana que juega en La Rosaleda y busca volver a ser ese jugador definitivo: “El año pasado hice muy buena primera vuelta con el Sporting. Ese es el Fran que tiene que verse en Málaga. Mi salida de Gijón fue clara, hablé con el mister que quería salir. Quería crecer, luego tuve una molestia en el pie y la gente habla. No me sentía cómodo”

Sobre la racha del equipo blanquiazul, señalaba además que, “el equipo tiene que ganar ya. Estamos mentalizados de que hay que sumar de tres en tres. Este equipo es fuerte. El equipo de cabeza estamos bien. Queremos la pelota, ser dominantes, así se va a ganar, que la gente esté tranquila. Se puede retomar todo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

.@franvillalba10 “El equipo tiene que ganar ya. Estamos mentalizados de que hay que sumar de tres en tres. Este equipo es fuerte. El equipo de cabeza estamos bien. Queremos la pelota, ser dominantes, así se va a ganar, que la gente esté tranquila. Se puede retomar todo” pic.twitter.com/vi4VkiM92b — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) September 28, 2022

Tiene este año para demostrar su valía. Si el Málaga asciende, su contrato mejorará y previo pago, el Málaga lo firmará por tres temporadas: “Ya quiero estar en un sitio fijo. Ojalá sea en Málaga. Vine aquí porque si se sube tengo esa opción de seguir. Esto va en base a mi rendimiento, si lo hago bien será mejor. En Inglaterra no lo pasé bien. Vine por el proyecto y tengo claro que lo vamos a pelear”.

Este valenciano, que tiene de ídolo a Pablo Aimar y es amante de La Casa de Papel, le envió un mesaje a la afición: La gente espero que esté con nosotros. Vamos a devolverle a ellos la ilusión. Que el Málaga juegue bien y no gane, es entendible para la gente. Entre todos vamos a sacar esto. Gracias por lo del otro día. La gente no es tonta, nos exigen porque hay un equipazo”