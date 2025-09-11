Santi Cañizares valora las palabras de Yeray Álvarez sobre su dopaje: "Dentro del error..."

El pasado 10 de julio, Yeray Álvarez anunció en un comunicado en redes sociales que dio positivo en el control antidoping tras la ida de semifinales de la Europa League contra el United. En estos últimos días, se ha ido conociendo más información sobre este asunto. Sin irnos más lejos, el órgano disciplinario competente de la UEFA hizo oficial el pasado lunes que el central vasco iba a estar suspendido por dopaje.

EFE Yeray Álvarez

la explicación de yeray

En la tarde del miércoles, Yeray Álvarez dio una rueda de prensa para dar su visión y en la que estuvieron presentes todos sus compañeros de vestuario. "Quiero dejar claro que, desde el primer momento, nunca he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida, no he tomado ninguna sustancia para aumentar el rendimiento ni nada por el estilo", arrancó tajante el futbolista su comparecencia para explicar su punto de vista sobre la sanción de la UEFA de 10 meses de suspensión por dopaje.

EFE Los jugadores del Athletic aplauden las palabras de Yeray

Acto seguido explicó como empezó este lío que tuvo como origen una pastilla que empezó a tomar para el pelo debido al cáncer testicular que sufrió en 2016 que le dejó sin cuero cabelludo: "Mi pareja en diciembre del año pasado comenzó este tratamiento, prácticamente idéntico al mío. Y la semana antes del partido contra el Manchester United, nosotros solemos hacer esa rutina nocturna, la hacemos los dos juntos y cuando fui a tomarme una de las pastillas, me di cuenta de que no tenía. Fruto del estrés, del dolor, decidí tomar la pastilla de mi pareja pensando que tenía exactamente lo mismo que lo que tenía la mía".

Y a la hora de hablar sobre el tiempo de la sanción fue muy sincero: "Sabíamos el baremo, sabíamos los parámetros que al final nos habían indicado y dentro de lo que son las sanciones, 10 meses me pareció justa, asumí que me tocaba estar ese tiempo sin jugar, ya he cumplido cierto tiempo y ahora el siguiente lo cumpliré y me prepararé para lo que viene".

el reconocimiento de santi cañizares

En El Partidazo de COPE, Santi Cañizares no dudó en alabar las palabras de Yeray Álvarez y su dopaje: "Creo que no hay demasiada gente en este país que asuma su responsabilidad y sea capaz de exponerse como ha hecho Yeray. Creo que dentro del error que ha cometido, son unas magníficas declaraciones de un gran chico y de un gran profesional".

Y añadió: "Va a estar 10 meses sin cobrar. Todos los contratos de todos los jugadores de fútbol tienen una cláusula en la que si el futbolista tiene algún problema con dopaje, su salario o su contrato queda cancelado. En este caso, el Athletic no es bobo porque sabe que es un buen jugador, sabe lo que ha pasado y no le va a cancelar el contrato, que podría hacerlo".

