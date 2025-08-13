Cordero: “Hasta el último día que estuve en Málaga he pensado solo para el Málaga, lo de fuera no me importaba”

Antonio Cordero (Jerez, 2006) se emociona hablar de lo que ocurrió hace un año en el Nou Stadi de Tarragona. Quizá suerte, quizá ambición, quizá listeza de estar en el sitio adecuado, el caso es que fue el que marcó el gol de todos. El gol que devolvía al histórico Málaga al fútbol profesional. “Cada vez que veo el gol se me pone la piel de gallina. Todos los recuerdos son bonitos. Parecía que estaba todo perdido, era un partido loco, pero luego tras el gol de Dioni tuve la suerte de ese gol final”, apunta Cordero en una entrevista en Deportes COPE Málaga desde su nueva residencia, Westerlo, una ciudad que está en la provincia de Amberes y que compite en la Jupiter League, la Primera División belga, desde donde llegó cedido esta temporada del Newcastle, que es el club que apostó muy fuerte este verano por hacerse con sus servicios.

Cordero no olvida lo vivido en Málaga, “no era consciente de lo que había hecho en ese momento, no te das cuenta, lo sigo viendo muchas noches y ahora si me doy cuenta de lo que hice. Es el gol de mi vida, es el más importante. Es un orgullo”, apunta en esta entrevista en COPE Málaga.

COPE Málaga Cordero se va con seis goles y siete asistencias en el Málaga CF en Segunda.

El gol y ese minuto mágico 122 para el malaguismo le hace entrar en la leyenda de los goleadores históricos, el extremo jerezano lo lleva con humildad, “me gusta que se me recuerde como el héroe del ascenso, pero los héroes fueron todos, el cuerpo técnico, la plantilla y demás, todos”, subraya.

Los héroes en Tarragona fuimos todos" Antonio Cordero Exjugador Málaga CF

La temporada fue buena, porque muchos equipos se fijaron en él, y al final el Newcastle fue el que más firme y fuerte apostó por el canterano malaguista. El Málaga no pudo llegar a retenerle y Cordero, tras jugar 40 partidos y hacer seis goles y seis asistencias con el Málaga, aceptó la oferta por cinco temporadas del equipo inglés. Cordero explica así su salida, “al final yo hasta el último día que estuve en el Málaga he pensado solo para el Málaga, lo de fuera no me importaba. Yo solo me dedicaba para jugar con el Málaga y hasta el último día intenté dar todo de mí”, comenta.

De su etapa en el equipo malaguista apunta que, “me llevo grandes compañeros, me llevo amigos, éramos una familia, tengo contacto a día de hoy, claro, y les pregunto que tal les va. Les desearé siempre lo mejor”, dice.

ETAPA EXTRANJERA

Su camino ahora es Bélgica, una parada de un año en el KVC Westerlo donde llega a un fútbol muy distinto al vivido en España, “Vengo con ilusión, esto es un nuevo proyecto para mí. Hay que dar todo y trabajar duro. Esto es un aprendizaje”, comenta. Cordero apuntó además que, “aquí dan algún palillo más que en España, es un fútbol más duro y físico”, señala.

COPE Málaga Antonio Cordero disfruta ahora en Bélgica de un año de aprendizaje.

Cordero es jugador de pleno derecho del Newcastle, solo que el equipo inglés, debido a su juventud, lo ha cedido un año para que siga formándose, de hecho él ya lo sabía. El jerezano lo entiende, “yo soy un mandado, los que mandan son los clubs, si ellos entienden que lo mejor es una cesión en el primer año, yo lo acato, respeto y lo daré todo”, señala.

En los momentos duros de Málaga, en los buenos y ahora en esta primera experiencia en el extranjero, Cordero tiene el apoyo principal de sus padres, “mi familia siempre está conmigo, siempre me han acompañado, son mi apoyo incondicional y están en todos los momentos, en los buenos, pero sobre todo en los malos”, apunta.

MENSAJE AL MALAGUISMO

Por último y de forma sincera, el jugador jerezano y exmalaguista quiso enviar este mensaje a los aficionados del equipo costasoleño: “Yo quiero que sepan que Antonio Cordero siempre será un malaguista más allá donde vaya, que van a tener aquí mi apoyo incondicional. Siempre estaré pendiente de sus partidos y me alegraré de todos sus éxitos”, apuntó.