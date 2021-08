Carlos Cabezas se despedirá del baloncesto este viernes con la camiseta de Unicaja

Carlos Cabezas pone punto y final a su trayectoria como jugador profesional de baloncesto. Se marcha uno de los deportistas más grandes de la historia del deporte malagueño. Cabezas fue pieza fundamental en los títulos de Korac, liga, Copa del Rey y 3er puesto de la final four de la Euroliga e integrante de la mítica generación del 80 donde logró un mundial junior, otro absoluto y un eurobasket.

La retirada de Cabezas será este viernes, vestido de verde con la camiseta de Unicaja frente al Real Madrid. Será la última vez que alguien porte el dorsal número 10 en el primer equipo de Unicaja que retirará el dorsal posteriormente en un partido oficial y cuando pueda haber más presencia de público en las gradas. Cabezas dice que se cumple un sueño

Precisamente Unicaja, ya prepara la disputa del torneo Costa del Sol que servirá de despedida para Carlos Cabezas. Será el segundo amistoso de pretemporada. Francis Alonso, que porta el número 10 pasará a llevar el dorsal número 13 y considera todo un honor cedérselo a uno de sus ídolos, Carlos Cabezas.

Cabezas estuvo rodeado de su padre, pieza fundamental en su carrera, de su made, hermana y sobrino. También estuvo acompañándolo el presidente de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto y el director deportivo, Juanma Rodríguez. Cabezas posó con cada una de las camisetas que ha vestido a lo largo de su trayectoria y por su puesto con los tres títulos que logró con Unicaja: Korac, Copa del Rey y Liga. "He intentado retrasarlo lo máximo posible, todo se termina. Anuncio mi retirada como jugador de baloncesto profesional. Dejo de jugar a este deporte que me ha dado tanto y al que tanto he de agradecer".

Se marcha el penúltimo bastión de la generación del 80 que aún quedaba en activo, a la espera de saber la decisión que tomará el representante de más destacado de la mítica generación de los juniors de oro: Pau Gasol.

Cabezas quiso despedirse de todos los aficionados en losmicrófonos de Deportes COPE Málaga.