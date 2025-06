Borja Vivas en COPE: "El aforo del Ciudad de Málaga depende de la dirección general de carreteras, nunca podrán coincidir un partido del Málaga y el Unicaja"

El concejal de deportes del ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, pasó por los micrófonos de Deportes COPE Málaga para valorar el avance del proceso de estudio para las obras de remodelación y ampliación de La Rosaleda y del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga.

El edil de deportes es consciente del hastío que está generando en la ciudadanía todo el proceso burocrático que engloban las obras: "Más allá de la fuerte inversión, el tema de que sean 3 administraciones ralentiza el proceso. Puede llegar a ser desesperante, pero tiene que superar todo el proceso legal para tener garantías. La idea es que a principios de 2026 comiencen las obras fuera del estadio de La Rosaleda".

problemática con el ciudad de málaga

El Málaga deberá trasladarse en agosto de 2026 al Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. La remodelación de este espacio tiene un coste que ronda los 27 millones de euros. En principio los estudios realizados aseguraban que el estadio podría pasar de un aforo de 7 mil a 27 mil espectadores con la colocación de gradas supletorias, sin embargo, como explica Borja Vivas ahora existe un escollo importante: "Esperando que se tenga la reunión, que es verdad que se ha ido posponiendo, por un motivo o por otro, pero la reunión con Carreteras, que es quien al final va a decir la capacidad que vamos a poder tener o no. No por nada, sino porque, al final, el socio de Unicaja o el que haya tenido la oportunidad de ir a algún partido de Unicaja, pues sabe las dificultades o las problemáticas que se tienen, obviamente, en los accesos a la ciudad cuando se va el Martín Carpena. Entonces, eso requiere de unos planes, vamos, de unas certificaciones por parte de Carreteras, que te permita albergar a un número de personas, mayor o menor, en un momento determinado. Lo que tenemos claro es que eso también, lo tenemos que valorar todos los malagueños, porque al final es así. No podrá coincidir nunca un partido de Unicaja con el del Málaga, que eso hoy en día, pues ya, vamos, estaba produciendo, nunca solían coincidir".

Google Maps La Avenida de La Palmilla será modificada

MARTÍN CARPENA

El Martín Carpena también es objeto de debate. El presidente de Unicaja, López Nieto, desveló que habían tenido contactos con el ayuntamiento para mejorar el Martín Carpena. Borja Vivas recoge el testigo: "Probablemente, ahora no sea ese momento, lo que tenemos entre manos, seamos sinceros, hay que tener un poco de cabeza y saber cuándo toca. El propio Unicaja lo que nos pide, y bien os lo ha comentado vosotros, que esa ampliación se haga con cabeza, que lo que no quieren son obras faraónicas, que ahora mismo es verdad que el club está viviendo un momento maravilloso y hay mucha demanda, pero bueno, ha habido otros momentos o hay momentos puntuales de la temporada donde obviamente hay aforo de sobra. Yo creo que he entendido el mensaje perfectamente, la posibilidad de ampliación siempre está encima de la mesa. Sobre cambiar el color de los asientos a verde y morado algo se ha hablado, pero lo que cuesta una remodelación solo de asientos ya es un coste alto. Yo no quiero entrar, ya te digo, en más polémica. Se planteará y se estudiará y lo veremos, pero que es verdad que es muy costoso. Vamos a ver, vamos a intentar contentarlo." decía el edil de deportes