Plan para las obras en el Ciudad de Málaga: Comenzar en septiembre con un coste de 25 millones

Se siguen conociendo detalles sobre el convenio de financiación para las obras de remodelación del estadio de La Rosaleda. Si ya se deslizó que el montante total de la operación será de 271 millones, ahora se conoce como será el proceso de obras del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga.

COMENZAR EN SEPTIEMBRE

El concejal de Deportes, Borja Vivas, ha explicado los planes para la remodelación del estadio de atletismo Ciudad de Málaga, que será la nueva casa del Málaga desde junio de 2026 al menos durante dos temporadas: "El presupuesto va a rondar entre 25-27 millones, es un poco el presupuesto estimado del estadio de atletismo. Tiene la peculiaridad, más allá de la grada supletoria que se va a poner, el tema de la cimentación, que es un terreno ya viejo conocido para las instituciones en la zona, y hay que reforzarlo. Básicamente, ahí viene el esfuerzo, construir esas plazas, entre 25.000 y 27.000. Ya estamos profundizando los detalles, el tema de los accesos, los vestuarios, la posible tienda, los posibles espacios. Nos va a servir como referencia Zaragoza, que está haciendo algo muy parecido y van un poco más avanzados que nosotros, nos sirve para ver las cosas buenas que se están haciendo allí y que a nosotros también nos facilite", decía el edil

Imagen aérea del Ciudad de Málaga que tendrá capacidad para 26.000 espectadores

En cuanto al inicio de las obras, se espera que una vez se firme el convenio de fina nación entre Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial, se comiencen a licitar las obras: "Primero hay que firmar el convenio, que ya está a punto. Están todas las partes más que claras y quedan los temas jurídicos que tienen que dar de conformidad. En la base principal están las partes más que conformes y creo que irá de manera paralela. No podemos retrasar más, entiendo que primero se firmará el convenio y después la obra, pero lo que también tengo claro es que no se va a retrasar la obra por el tema del convenio. Sí que es cierto que había una estimación de que en agosto o septiembre empezara la obra, teniendo en cuenta que se tiene que adjudicar el contrato. Ya se está estudiando para que sea compatible, obviamente, con la actividad, que eso soy yo muy insistente también, de que no se perjudique a los usuarios que están allí. Que se haga la obra y que tanto el rugby como el atletismo como el resto de usuarios van a poder convivir. Como en realidad afecta a la parte externa, pues se va a compatibilizar. Y en paralelo va La Rosaleda, que obviamente también se pueden hacer un montón de cosas fuera del estadio que no afectan a la estructura, del campo anexo, del propio edificio... Y se puede adelantar. Si la burocracia lo permite, en septiembre empezarían las obras del Ciudad de Málaga", apunta Borja Vivas.