Bluebay ya tiene cita con el alcalde de Málaga para contarle sus planes: "Si no pueden que vendan"

El alcalde de Málaga, Francisco De la Torre ha confirmado en los micrófonos de COPE Málaga que tendrá una reunión con Bluebay para tratar el futuro inmediato del Málagas C.F. tras confirmar el Tribunal Supremo la sentencia en la que Bluebay es legítimamete dueña del 49 por ciento de NAS Spain 2000, empresa que cuenta con el 97% de las acciones del Málaga C.F.

El pasado 16 de enero, Jamal Satli Iglesias, presidente de Bluebay ya explicaba en Deportes COPE Málaga, cuales eran sus intenciones: "A partir de este momento con la propiedad del 49% reconocida legalmente, estamos en disposición de colaborar plenamente para el mejor futuro del Málaga. Nos ponemos a disposición del alcalde de Málaga, del presidente de la Diputación, de la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía y de todos los malaguistas para retomar muy ilusionados y urgentemente un proyecto conjunto que beneficie al club, a nuestra ciudad y a nuestra comunidad”, explicaba.

De momento no se ha producido ningún movimiento, pero como confirma el alcalde, ya hay fijada una fecha para el encuentro:"Hay una reunión prevista y quiero conocer los planes de Jamal Satli. Ya está claro que son los dueños de pleno derecho y tienen autonomía plena para ponerse alineados con los intereses de la ciudad y del club. Si no pueden hacer frente a la ambición del club y de la afición, le insto a que lo pongan en venta y que mucha gente que está interesada pueda hacer frente a esa mayor ambición del club, que ahora va bien, pero podía ir mejor si tuviera una fuerza potente detrás" decía el regidor en COPE Málaga.

VENTA DE ACCIONES

Francisco De la Torre también tiene claro que si Bluebay no puede gobernar al club, debería dar un paso al lado: "Le animaré a que venda, si la otra parte ejecutiva vende, si no estamos en lo mismo. Tengo mucho interés es escuhar su planificación a futuro para el Málaga C.F"

A expensas de que se lleve a cabo la venta, Bluebay ya dejó claro que su intención original no es verder su parte de acciones: "Cuando dije que no seriamos un escollo, no es por vender, es por si soy el único problema para resolver el problema, como lo pidió el alcalde en su día, que trabajó a destajo, se dejó la piel y dijo que lo tenía solucionado tras su viaje a Qatar. Si esto es verdad, nos quitamos de en medio, pero no para que entre otro. No vamos a ceder bajo ningún concepto. Ojalá la vida me de poner este proyecto en funcionamiento sólo, acompañados, o con las turbulencias que puedan venir. Pero poniéndole todas las narices y el empeño en sacar al Málaga adelante. Nos gustaría que los demás se sumen y nos den un voto de confianza. Es momento pujar en la misma dirección”, explicaba Jamal Satli Iglesias.

MUNDIAL 2030

Málaga continúa en la carrera para ser una de las sedes españolas para el Mundial de fútbol de 2030, todo pasa por la ampliación y mejora de la Rosaleda y en ese sentido, el alcalde de Málaga explicó que hay avances con el asunto: "Tenemos muchas posibilidades de ser sede del Mundial. Ya estamos trabajando para sacar un adelante pliego de condiciones para sacar a concurso la ampliación del Estadio de la Rosaleda. Con eventos que le permitan dar sostenibilidad a la inversión a los privados. No hay otra ciudad que pueda ser m ejor sede que Málaga".