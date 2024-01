Ocho años después del inicio del proceso, el llamado Caso Blue Bay llegó a su fin y finalmente a la cadena hotelera a través de la sociedad Management Empresarial Málaga SL, es dueña legitima del 47,4% de las acciones del Málaga.

Han sido ocho años de litigios, de recursos, de estrategias judiciales para alargar el proceso y que finalmente desembocan con la sentencia definitiva del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de casación presentado por el Al Thani. Previamente, hace dos años, el pasado 25 de junio de 2021 la Audiencia Provincial de Málaga ya había dado la razón a la cadena hotelera.

Hay que recordar que la entrada de Blue Bay en el Málaga comienza en 2013, con el Málaga en plena temporada champions, triunfando en el césped, pero muriendo en los despachos con una pésima gestión. Diez años después el Málaga está en Primera RFEF e intervenido judicialemente. Precisamente, la intervención judicial que se inició en febrero de 2020 se extendía a las sociedades Nass Spain 2000, a la cual pertencen las acciones de Bluebay y Nassir Bin Abdullah And Sons S.L. Con lo cual, salvo que Blue Bay logre desligarse de esa sociedad o la jueza levante la intervención judicial, no podrá ejercer sus derechos.

DISOLVER LA SOCIEDAD

Para disolver la sociedad NAS Spain 2000, todas las partes tienen que acordarlo por unanimidad. Lo que sí puede hacer Bluebay es verder sus acciones a un tercero, pero ese tercero debe saber que sus acciones estarán dentro de una sociedad en la que está Al Thani. Por otro lado, el Caso Al Thani sigue su curso, pendiente de que se establezca le fecha del juicio oral y que designe si será la Audiencia Provincial o un juzgado de lo penal el encargado de llevarlo a cabo. En definitiva, que el entramado judicial que envuelve al Málaga continúa sin fecha de fin.



BLUEBAY SATISFECHA POR LA SENTENCIA

La cadena hotelera ha emitido un comunicado donde muestra su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo confirmando la sentencia previa que reconoció a Jamal Satli Iglesias como propietario legítimo del 49% de las acciones del Málaga CF, desestimando todos los recursos de casación presentados por la familia Al-Thani. Asimismo, la sentencia condena a la familia Al-Thani al pago de todas las costas del procedimiento, poniendo fin a un largo y complejo proceso judicial que se ha prolongado desde 2015.

En el comunicado BlUebay recoge declaraciones de Jamal Satli Iglesias: “A partir de este momento con la propiedad del 49% reconocida legalmente, estamos en disposición de colaborar plenamente para el mejor futuro del Málaga. Nos ponemos a disposición del alcalde de Málaga, del presidente de la Diputación, de la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía y de todos los malaguistas para retomar muy ilusionados y urgentemente un proyecto conjunto que beneficie al club, a nuestra ciudad y a nuestra comunidad”, señalan en un comunicado.

Su presidente, Jamal Satli Iglesias, habló en directo en Deportes COPE Málaga sobre el resultado de esta sentencia del Supremo, de la que no hay más recursos y es definitiva, "ha sido un camino complicado. Hace 8 años nadie pensaba que esto se iba a demorar. En el 99% suele funcionar la justicia y en España hay un derecho que muchos países así quisieran. Desde Al Thani se ha querido dilatar esto en el tiempo. Tarde, pero que esperemos enderezar esto con ayuda de todos”, apuntó.

Sobre las vías para solucionar el bloqueo, Satli apunta que, "el tema es sencillo y muy difícil a la vez. Ahora mismo vamos a mirar que camino vamos a mirar. Nosotros optaremos por la vía más rápida. Que no estemos en litigio tanto tiempo. Nosotros no venimos del fútbol. La visión es otra hoy en día. La dividimos en tres, la jurídica, deportiva y económica/empresarial. En la jurídica es importante tener paz. Tiene haber consenso de todos los involucrados. Tendremos que empezar a ponernos todos de acuerdo, Liga, Junta, Ayuntamiento, Diputación…”

SIN RESPUESTA DE AL THANI

Jamal se refirió además al nulo contacto con la otra parte, "Con Al Thani, desgraciadamente no hay respuesta. Es como hacer señales de humo. No hay contestación. Creemos que tenemos que estar alineados y así se lo hemos hecho ver ya a todas las partes. Si nos dividimos esto será otra vez lo mismo. Aquí las administraciones tienen mucho que hablar. Creemos que apoyaran todo lo bueno para el Málaga. Mi carta de los reyes sería sentarme con Al Thani. Dejarnos de riñas, olvidar el pasado y tender la mano. No poner palos en las ruedas”. “Esperamos tener una reunión con todos. Con el administrador está su trabajo ahí, bien o mal, pero estamos en esta situación actual. Hay que arreglarse. Si Al Thani no quiere, se puede encontrar una situación, digamos, que difícil”

30 MILLONES

“Disolver una sociedad no es fácil. Para empezar, hay una demanda de 30 millones para Al Thani que tiene que pagar, firmados ante notario. Hay que atender sus gatos y obligaciones, si nos ponemos en esto, si no liquida, está ante la perdida de sus acciones. Pero hay soluciones si todos ponemos de nuestra parte, se puede hacer y llevar a cabo, y así lo haremos en las próximas semanas. Ese dinero está pactado en una escritura, no para nosotros, para el club. La ejecución de ese pacto de socios, primero tienes que tener todo para ponerlo en marcha. Ahora miraremos el mejor camino y hacer las cosas bien y rápido y que resulten. Hay que hacer un proyecto empresarial, y que miremos siempre por los números”

IMAGEN DE BLUE BAY

Es uno de los temas a los que se le cuestionó al dueño de la cadena hotelera, la imagen de estos años de Blue Bay ante el Málaga y sus aficionados, “No se porque hemos caído mal a algunos. No se porqué. Cuando llegamos el club tenia una deuda de mas de 100 millones. Una nómina de 90 con ingresos de 38 millones. Hicimos muchas cosas buenas. Fue cuando pasó que el Al Thani decidió romper de forma unilateral el contrato con nosotros. No nos dejó entrar en la asamblea… y por ello le demandamos. Nos gustaría que nos juzgaran por los hechos y lo que hicimos en su día en el club”

NO VENTA DE SU PARTE

“Cuando dije que no seriamos un escollo, no es por vender, es por si soy el único problema para resolver el problema, como lo pidió el alcalde en su día, que trabajó a destajo, se dejó la piel y dijo que lo tenía solucionado tras su viaje a Qatar. Si esto es verdad, nos quitamos de en medio, pero no para que entre otro. No vamos a ceder bajo ningún concepto. Ojalá la vida me de poner este proyecto en funcionamiento sólo, acompañados, o con las turbulencias que puedan venir. Pero poniéndole todas las narices y el empeño en sacar al Málaga adelante. Nos gustaría que los demás se sumen y nos den un voto de confianza. Es momento pujar en la misma dirección”, concluyó.

