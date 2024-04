Berni Rodríguez y Calderón presentan su proyecto más ambicioso: "Oasis by Fundación Unicaja"

Dos campeones del mundo, dos iconos del baloncesto, dos miembros de la mejor generación de jugadores de basket de nuestra historia, Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, han elegido Málaga para presentar el proyecto más ambicioso de sus vidas, el Centro Deportivo Oasis, by Fundación Unicaja.

8 pistas de baloncesto, tres de 3x3 con un diseño rompedor y pionero, un campo de fútbol y una pista de balonmano playa será el inicio de unas instalaciones donde irá radicada la Academia 675. Pero este centro quiere ser algo más, como explica Berni Rodríguez: "Estoy ante uno de los días más felices de mi vida. Desde que era jugador tenía el sueño de dejar un legado social en Málaga. Me ha dado tanto el deporte, la ciudad y Unicaja que me sentí siempre en la obligación de compartirlo... El Oasis by Fundación Unicaja será un lugar donde se gestarán grandes cosas para Málaga y los malagueños, con proyección a toda Andalucía y España".

Señoras y señores…



???????? ???? ???? ?????????? ??? by @FundUnicaja ??



¡Hoy hemos presentado nuestro proyecto en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga junto a nuestros compañeros de viaje!



???? #Proyecto675pic.twitter.com/zlO17HoL4x — Proyecto675 (@proyecto675) April 4, 2024





FINANCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

El espacio de 20 mil metros cuadrados estará ubicado en la zona de Churriana, como explica el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, esa cesión será de 75 años y tendrá una interesante financiación público privada: "Es un proyecto redondo, y la sinergia público privada es un camino que deben seguir los demás. Además, el entusiasmo de Berni y Calderón es muy fuerte"

Oasis cuenta con el apoyo de la Fundación Unicaja, y durante esos 75 años de cesión el proyecto tendrá el naming de Unicaja, como dice el presidente de la Fundación, José Manuel Domínguez no se podía decir que no: "Cuando se combina en un proyecto solidario y coherente, se convierte en irrechazable. El Proyecto Oasis no es un espejismo, sino una realidad tangible, un espacio permeable en la sociedad, un proyecto singular y distintivo, a la altura de sus promotores, leyendas del baloncesto español"

?? El Oasis by Fundación Unicaja

responde a un nuevo concepto de ciudad deportiva ecofriendly, en una clara adhesión a los nuevos tiempos, con la naturaleza, sostenibilidad y la integración social como protagonistas innegociables de su contenido. pic.twitter.com/ESDk6SjMJD — Fundación Unicaja (@FundUnicaja) April 4, 2024









Calderón, estrella de la NBA y parte activa del sindicato de jugadores de la mejor liga del mundo, tiene una fundación con su nombre, pero tiene claro que Málaga es un lugar ideal para hacer cosas: "Hace 5 años, Berni y Manolo Escobar me visitaron en Nueva York y me expusieron el Proyecto 675. Inmediatamente, vi que se trataba de un proyecto deportivo-social innovador y diferencial, y además con Málaga y los malagueños como seña de identidad. Tras varios años de intenso trabajo, me siento totalmente identificado e involucrado con el Proyecto, con la ciudad y su futuro"

También tendrá una especial vinculación con el Unicaja Baloncesto y contará con proyectos comunes. El proyecto pretende ser una realidad para el próximo año.