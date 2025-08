Asier Alonso en COPE Málaga: "Tengo una amplia base de datos de jugadores y ahora hay que centrarse en los que nos puedan interesar para el futuro"

Asier Alonso ya trabaja en Unicaja, el nuevo secretario técnico del club, trata estos días de ir conociendo el funcionamiento del club y empezar a aportar sus ideas cuanto antes. Hacía 10 años que nadie en Unicaja tenía el cargo de secretario técnico. Dentro tanto trasiego, Asier Alonso, atiende la llamada de COPE Málaga para conceder su primera entrevista desde que llegara a Unicaja.

Asier Alonso viene para complementar el trabajo de Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja, y centrarse también en dotar de nuevas herramientas a la cantera: "Conozco a Juanma Rodríguez desde hace ya muchos años, desde que coincidimos en la temporada 18-19 en Betis y bueno, nos conocemos bien, sé un poco lo que quiere de mí y bueno, en ese sentido, como mi pasión es el baloncesto, no hay problema. Acabo de llegar hace unos días y tengo que conocer un poco a la gente de las oficinas, ahora cuando empiecen a llegar el staff del primer equipo, en conocerles. En definitiva, conocer a la gente en estos primeros días, situarme un poco y a partir de ahí, echar a rodar", decía Alonso en Deportes COPE Málaga

baloncesto de formación

Dentro de sus labores va a estar en buscar talento joven para la cantera de Unicaja y dotar al club de herramientas que frenen la fuga de talento o si se marchan, deje un rédito al club: "Hay que darle una vuelta a la cantera. Es verdad que ahora va a cambiar mucho. Ahora los mejores jugadores, casi todos, se marcharán a Estados Unidos. Antiguamente, era para estudiar y tener una experiencia deportiva, pero bueno, ahora tal y como está ahora el tema, muchos jugadores se marcharán porque económicamente no hay competencia. Tenemos que pensar la estrategia y no va a ser de la noche a la mañana. Hay que ver también cómo otros equipos piensan, cómo van a actuar, el nuevo modelo de cantera y nosotros también tendremos nuestra opinión y tenemos que pensar bien la estrategia. Creo que todavía está en una fase inicial, hay que tener paciencia. Tenemos que intentar adelantarnos, anticiparnos a posibles movimientos, para eso tenemos que movernos en muchos campeonatos de todo tipo, de formación, y a partir de ahí, también a través de contactos, incluso de agentes para llegar a acuerdos", explica Alonso.

Asier Alonso en Los Guindos posa para COPE Málaga

En este sentido, Alonso quiere potenciar la cantera con el talento local, sin renunciar al foráneo: "Aquí se trabaja muy bien, salen jugadores talentosos y hay que seguir produciendo jugadores de Málaga, de la provincia, eso no quita para que también tengamos que abrir un poco la mente y, también, ir a por jugadores talentosos de cualquier otra parte del mundo".

sub 22

El novedoso equipo de Unicaja sub 22 se pone en marcha esta temporada y aún falta alguna pieza por incorporar. Este equipo será un buen campo de pruebas para lo que viene en el futuro: "El tema del U22 es otra fórmula que es novedosa, todos estamos un poco a la expectativa. Hay equipos que saldrán con más seniors que juniors, hay otros que apuestan más por juniors, hay otros clubes que quitan el de plata como Gran Canaria y ya tiene un poco la estructura montada. Creo que es interesante, pero vamos a ver cómo funciona sobre todo el primer año. Por nuestra parte falta algún jugador, que estamos trabajando en ello. Yo creo que en las próximas semanas ya cerraremos todo. Queremos salir competitivos, sabiendo que nos ha tocado en el grupo A, el grupo, digamos, el más potente y tenemos que competir. Y aunque desde mi punto de vista los resultados no va a ser lo más importante, intentar ser competitivos y que los jugadores vayan creciendo poco a poco. Que el salto de juniors al primer equipo no sea tan grande", subraya, Alonso.

amplia base de datos

Alonso es una amante del baloncesto y lleva mucho tiempo en este negocio, cuenta con una amplia base de datos de jugadores y nos explica como suele trabajar: "Mi trabajo sobre todo está enfocado a la observación de partidos, al análisis de jugadores, recopilación de datos, para que después, Juanma tome la decisión junto a Ibon. Me considero una persona bastante metódica. Trabajo mucho con vídeo. Es verdad que también es muy interesante salir fuera y ver a los jugadores en directo. No es lo mismo en vídeo que en directo. Entonces, sí que un porcentaje bastante amplio del tiempo, se invierte en vídeo para peinar todas las ligas en nuestro contexto. Después sí que es interesante salir para ver campeonatos de todo tipo, tanto de formación como de profesionales, incluso universitarios americanos que ya salen de la universidad e intentan conseguir un contrato"

Alonso cuenta con una amplia base de datos de jugadores de diferentes liga y contextos: "Cuento con una base de datos con un volumen muy amplio de jugadores. Más que conocer a muchos jugadores es más profundizar en cada uno de ellos. No vamos a ver 3.000 jugadores, pero si dentro de esos 3.000 que ya tenemos analizados no podemos hacer el seguimiento de todos, porque eso es totalmente imposible, inviable, pero sí que podemos centrarnos en X jugadores. No sé si son 400, 300, 500, pero profundizar mucho más. A veces no por conocer muchos es mejor, sino conocer menos y conocerles mejor"

labor en el primer equipo

El nuevo secretario técnico también va a estar muy cerca del primer equipo: "Hay que recopilar mucha información de todo tipo y no es ponerse en un mes determinado, no, no. Hay que hacer, digamos, un scouting preventivo para estar al día, para posibles recambios por diferentes situaciones, pero después también mirar de cara al futuro. Es un trabajo diario que hay que estar día a día. Tengo que ser lo más operativo posible estar con el primer equipo, también están las chicas, está el U22, hay cantera, el primer equipo. Supongo que haré un poco de todo. El baloncesto para mí son 24 horas"

Mariano Pozo Ibon Navarro y Kendrick Perry durante un entrenamiento

Alonso daba su opinión sobre el primer equipo: "Tengo muchas ganas de verlo, siempre que hay cambios hay incertidumbre. Hay que tener un poco de paciencia y ayudarles en lo que podamos. Seguro que se hace un buen trabajo y el equipo es competitivo"

Asier Alonso, secretario técnico de Unicaja, ya es una más en el organigrama deportivo del club y ahora espera poder aportar sus conocimientos para el crecimiento del club.