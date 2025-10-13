Así sonaron los goles del Málaga en la goleada al Deportivo (3-0)

Chupe, con un doblete, artífice de la victoria malaguista

El Málaga sumó un importante triunfo ante el Deportivo de la Coruña y lo hizo a lo grande goleando al equipo gallego por 3 goles a 0. De esta manera, Sergio Pellicer, entrenador del Málaga que estaba muy cuestionado antes de la cita, vuelve a ganar crédito.

El partido se puso muy rápido de cara para el Málaga, con 25 mil espectadores arropando al equipo, fue el reaparecido Joaquín el que encendió pronto la mecha de la victoria. Una gran jugada suya por la izquierda con pase de la muerte fue bien culminada por Chupe.

El Málaga no se conformó con ponerse por delante y siguió insistiendo en la presión que dio sus frutos, un buen pase filtrado de Rafa a Chupe dejó mano a mano al cordobés que no perdonó llevando el delirio a las gradas.

Aunque el Deportivo, hasta ayer, líder invicto, no se rindió y un disparo al larguero de Mario Soriano silenció a La Rosaleda.

sentencia

Se esperaba la reacción del Deportivo, pero lo que llegó fue el tercer gol del Málaga tras una buena definición de Rafa Rodríguez y con ello la sentencia.

La Liga Rafa marcó su tercer gol de la temporada

El Málaga respira, rompe la mala racha y sale de los puestos de descenso.

3 - Málaga: Alfonso Herrero; Rafita (Gabilondo, m.71), Murillo, Einar Galilea, Dani Sánchez; Larrubia, Juanpe (Dotor, m.71), Rafa Rodríguez (Brasanac, m.60), Joaquín (Lobete, m.59); Dani Lorenzo y Chupete (Eneko Jauregui, m.86).

0 - Deportivo: Germán; Miguel Loureiro, Dani Barcia, Comas, Escudero (Rubén López, m.56); Luismi Cruz (Mulattieri, m.67), Diego Villares (Stoichkov, m.46), Gragera (Patiño, m.67), Mario Soriano (José Ángel, m.72); Yeremay Hernández y Eddahchouri.

Goles: 1-0, M.9: Chupete. 2-0, M.32: Chupete. 3-0, M.49: Rafa Rodríguez.

Árbitro: Carlos Muñiz (Comité Aragonés). Amonestó al local Chupete (m.45) y a los visitantes Loureiro (m.18), Dani Barcia (m.68) y Rubén López (m.90).

Incidencias: Partido de la novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de La Rosaleda ante 25.514 espectadores.