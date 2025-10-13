COPE
Podcasts
Programación local en Mallorca
Programación local en Mallorca

El Bon día de Carlos Fuentes del 13 de octubre 2025

El Bon día de Carlos Fuentes del 13 de octubre 2025

El Bon día de Carlos Fuentes del 13 de octubre 2025
00:00
Descargar

El Bon día de Carlos Fuentes del 13 de octubre 2025

José Luis Bauza

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 13 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking