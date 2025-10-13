COPE
Muere una mujer de 69 años ahogada en un bar de Los Palacios y Villafranca, Sevilla

El suceso tuvo lugar en un establecimiento de la localidad

Europa Press

Los servicios de Emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

Una mujer de 69 años de edad ha fallecido este domingo, 12 de octubre, por ahogamiento en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía. El suceso tuvo lugar en un establecimiento de la localidad, generando una rápida movilización de los servicios de emergencia.

El teléfono 112 recibió el aviso a las 09:50 horas de la mañana, cuando un particular solicitó asistencia sanitaria urgente para una mujer que se estaba ahogando en un bar, ubicado en la calle Comunidad Autónoma La Rioja.

Inmediatamente, la sala coordinadora activó el protocolo de emergencias, desplazando al lugar a efectivos de la Policía Local y a los servicios sanitarios del 061. A pesar de la rápida respuesta y la asistencia médica proporcionada en el lugar de los hechos, los sanitarios no pudieron salvar la vida a la víctima, confirmando finalmente el fallecimiento de la mujer.

La noticia ha causado una gran conmoción en la localidad palaciega.  La Policía Local ha intervenido en el lugar para esclarecer los detalles de este trágico suceso en Los Palacios y Villafranca.

