Muere una mujer de 69 años ahogada en un bar de Los Palacios y Villafranca, Sevilla
El suceso tuvo lugar en un establecimiento de la localidad
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
Una mujer de 69 años de edad ha fallecido este domingo, 12 de octubre, por ahogamiento en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía. El suceso tuvo lugar en un establecimiento de la localidad, generando una rápida movilización de los servicios de emergencia.
El teléfono 112 recibió el aviso a las 09:50 horas de la mañana, cuando un particular solicitó asistencia sanitaria urgente para una mujer que se estaba ahogando en un bar, ubicado en la calle Comunidad Autónoma La Rioja.
Inmediatamente, la sala coordinadora activó el protocolo de emergencias, desplazando al lugar a efectivos de la Policía Local y a los servicios sanitarios del 061. A pesar de la rápida respuesta y la asistencia médica proporcionada en el lugar de los hechos, los sanitarios no pudieron salvar la vida a la víctima, confirmando finalmente el fallecimiento de la mujer.
La noticia ha causado una gran conmoción en la localidad palaciega. La Policía Local ha intervenido en el lugar para esclarecer los detalles de este trágico suceso en Los Palacios y Villafranca.
Escucha en directo
COPE MÁS SEVILLA
COPE SEVILLA
"Sánchez le atribuyó a la Guardia Civil el lema de 'servir y proteger', que es el título de una serie de policías; el lema es 'el honor es mi divisa', un día te explicamos lo que es"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h