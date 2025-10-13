Las cámaras del carril bus de Sevilla "cazan" a cerca de 20.000 conductores usando las vías reservadas

Así es la nueva señalización que informa de los carriles reservados para el servicio público de taxis o autobuses

El nuevo sistema de videovigilancia en los carriles bus-taxi de Sevilla ha disparado el número de sanciones, con un total de 19.389 multas emitidas durante el primer mes de funcionamiento (julio de 2025).

Fuentes municipales han calificado la cifra de "muy elevada", achacándola a que el uso inadecuado de estos carriles por parte de vehículos no autorizados era una "práctica indebida común" en la ciudad antes de la instalación de las cámaras.

Objetivo: Mejorar el transporte público

El sistema, que cuenta con un presupuesto de 105.279 euros, se puso en marcha el 1 de julio con la finalidad de mejorar la velocidad comercial, la puntualidad y la regularidad del transporte público, favoreciéndolo frente al uso del vehículo privado. Según el Consistorio, al mantener los carriles reservados libres de vehículos indebidos, se evitan retenciones, se reducen los tiempos de viaje y se aumenta la capacidad de transporte.

Sevilla cuenta con una red de 46,9 kilómetros de carriles reservados. Más del 85% de esta red no dispone de separadores físicos, dependiendo únicamente de la señalización horizontal y vertical, lo que hace "necesario el control y vigilancia" mediante cámaras, una práctica habitual en otras grandes ciudades españolas.

Puntos de control y vehículos autorizados

Los 11 puntos de control donde se han instalado las cámaras están ubicados estratégicamente en vías de alta circulación, incluyendo:

Avenida Carlos V (frente a Enramadilla)

Calle Recaredo (frente a San Alonso de Orozco)

Ronda de Capuchinos (frente a la carretera de Carmona)

Calle Arjona y Paseo de Cristóbal Colón (varios puntos)

Calle Resolana (frente a Feria)

Puente Cristo de la Expiración y Calle Torneo (varios puntos)

Es importante recordar que, además de los autobuses de Tussam y los taxis, por estos carriles reservados pueden circular vehículos como autobuses de servicios regulares y discrecionales, transporte escolar, servicios de transporte especial con pasajeros, y vehículos ligeros como motocicletas y ciclomotores. La sanción se emite a aquellos coches particulares o no autorizados que invaden estos espacios.