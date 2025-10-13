Lorca celebra el Día de los Castillos con visitas guiadas, conferencias y degustaciones gastronómicas

El Día Nacional de los Castillos cumple 30 años y Lorca se suma a la conmemoración el día 16 con visitas guiadas a su fortaleza, conferencias y degustaciones gastronómicas.

Es una iniciativa de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, que se celebra entre los días 13 y 19 de octubre en distintas ciudades de la Región de Murcia que cuentan con castillos, como Alhama y Murcia, con el objetivo de divulgar la importancia de estas fortificaciones y de aumentar su promoción cultural y turística.

La programación incluye una visita guiada por el arqueólogo y director del Museo Arqueológico, Andrés Martínez, que tendrá lugar a las 17,30 horas y que incluirá un recorrido por el interior del y también por los restos la judería y de la sinagoga del siglo XV descubierta en 2003.

Tras la visita se ofrecerá una recepción a los participantes en el salón de actos del Colegio de la Abogacía de Lorca, donde el arqueólogo ofrecerá la conferencia “El castillo y la ciudad de Lorca. Una historia que continúa escribiéndose” y que irá seguida de una degustación gastronómica de productos locales en la Casa del Artesano.

El castillo de Lorca es uno de los más grandes de España, con 5.000 metros cuadrados de recinto fortificado en la sierra de El Caño, se empezó a construir en el siglo X bajo el dominio musulmán y en el siglo XIII, tras la conquista cristiana, se convirtió en el más importante del territorio en la frontera directa entre los reinos de Castilla y Granada.

Son visitables sus torres Alfonsina y Espolón, sus aljibes islámicos y las caballerizas del siglo XIX, convertidas ahora en un café-restaurante.