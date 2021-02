Antoñín en COPE Málaga: “Jamás celebraría un gol como rival ante el Málaga. Jamás. Ni ahora ni en diez años"

Antonio Cortés Heredia, Antoñin, es puro amor a Málaga, sincero. Pertenece a esa estirpe de jugadores diferentes. Tras una irrupción increíble de la mano de Víctor Sánchez del Amo la apsada temporada, quien le hace debutar en Albacete, fue traspasado meses después al Granada por una extrema necesidad económica.

Pero ese amor perdurará. Antonñín era claro hoy en COPE Más Málaga preguntado si este domingo, como en la ida, le marca al Málaga y en La Rosaleda: “Jamás celebraría un gol como rival ante el Málaga. Jamás. Ni ahora ni en diez años. Nunca. Por respeto a la afición y al club que me dio todo”, claro y directo.

SEMANA ESPECIAL

Y es que Antoñín habla con sinceridad cuando se le pregunta por el Málaga, "me enfrento al club que me lo dio todo. Si hubiera público media Rosaleda sería mía en peticiones. Es una pena que no haya aficionados. Es una semana muy especial y es motivante regresar", apunta.

El delantero de La Palmilla sale al paso del pasado verano donde pudo recalar cedido en el Málaga pero la situación económica dle club malaguista no fue posible, "hubo varias opciones para salir del Granada. Había varias opciones de equipos de segunda. Pero finalmente se decidió que la mejor era la del Rayo Vallecano, en el cual estoy centrado y al que me debo", subraya.

LA TARDE ANTE EL OVIEDO

De su pasado en el Málaga tiene muchos recuerdos, pero se queda con la noche memorable ante el Real Oviedo en La Rosaleda, "el mejor momento mío en el Málaga fue el partido ante el Oviedo, marqué el gol y provoqué el penalti. Desde pequeño me enseñaron que lo importante es la humildad y la familia", confiesa.

Y aunque confieza que habla con muchos integrantes ahora de la plantilla malaguista con quienes jugó, Antoñín se refiere al partido de este domingo en la que es considerada como su casa, "el partido es muy importante para Málaga y Rayo. Vamos a por los 3 puntos para seguir arriba. Sigo muy en contacto con la plantilla y sobretodo con mi hermanito Luis Muñoz". Con el mediocentro malaguista, que es duda por una lesión muscular, le une una gran amistad, forjada en el Málaga, como su sentimiento.

