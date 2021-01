Jozabed espera ser el fichaje de la segunda vuelta del Málaga: "Yo también espero más de mí"

Jozabed Sánchez espera dar más en la segunda vuelta de la liga. El futbolista de Mairena de Alcor no se da por vencido y espera poder tener un rol más protagonista a partir de ahora y ganarse la confianza de Pellicer de una vez por todas como dejó claro en una amplia entrevista en Deportes COPE Málaga.

Jozabed se puede considerar como el fichaje estrella del Málaga del paso mercado de fichajes, pero hasta el momento su rendimiento no está siendo el esperado. Ha disputado 13 partidos, sólo cuatro como titular y donde ha anotado un gol; y salvo a cuentagotas su rendimiento está lejano al que se vio en el Rayo Vallecano o el Celta de Vigo: "Por una cosa u otra no se ha visto mi mejor versión. No he podido tener continuidad con la lesión, llegué más tarde, ya en la tercera jornada. Estuve 3 meses parado cuando acabó mi cesión en Girona, que quedó cortada en el mes de junio y coger sensaciones es difícil. Yo también espero mi mejor versión y trabajo para ello", explica el futbolista.

Hasta el momento lo hemos visto actuando de interior y como enganche, el propio Jozabed cuenta donde puede aportar más: "Me encuentro cómodo en el mediocentro y en el enganche. Detrás del delantero tienes más presencia en el área, pero como creador de juego también me resulta fácil ".

El centrocampista sevillano llegó al Málaga en pleno proceso de los ERE y a pesar de la delicada situación siempre tuvo claro que venir a Málaga er auna buena opción: "El Málaga es un club humilde y tiene un vestuario muy campechano. La adaptación ha sido sencilla y eso es gracias al buen vestuario que hay. Siempre tuve claro de venir al Málaga. Fueron muy claros conmigo a pesar del proceso judicial. De puertas hacia fuera todo parecía muy difícil pero desde el club siempre tuvieron la confianza de que todo se resolviera bien".

MAL MOMENTO DEPORTIVO

El Málaga no atraviesa su mejor momento, de hecho está en el peor momento de la temporada. Suma seis partidos sin ganar y sólo tres puntos de los últimos dieciocho. Especialmente ha hecho mucho daño la derrota ante la SD Ponferradina y la mala imagen dada por el equipo que ha costado una reprimenda pública de Pellicer: "Estamos atravesando un bache que todos los equipos pasan, hay que buscar soluciones. Ya toca ganar independientemente del rival que haya enfrente. Contra la Ponferradina daba la sensación que no íbamos al 100% en balones dividido. No es falta de actitud pero teníamos un punto menos y si bajamos la intensidad es difícil ganar."

Relata que no han hablado en el vestuario sobre esta crisis y que lo que tienen que hacer es hablar sobre el campo: "Son seis jornadas sin ganar, no hace falta que hablemos. Somos conscientes que hay que romper la racha y hay que demostrar la reacción con hechos y no con palabras y dejarlo todo en el campo"

Jozabed tiene claro que el equipo tiene mucho margen de mejora y sobretodo en casa y que eso se resuelve teniendo más continuidad y paciencia con el balón:"Nos falta paciencia para no jugar tan directos y poder tener más trato de balón. En casa somos de los peores, funcionamos fuera pero no dentro. Hay que corregir esas cosas. Tenemos una plantilla corta pero de calidad. Los jugadores del filial ayudan mucho y tienen mucho talento."

FUTURO

El mediocentro, que está en calidad de cedido por el Celta de Vigo y una cláusula de compra obligatoria por parte del Málaga en caso de ascenso a primera división, tiene claro que llegado el momento, en caso de no ascenso a primera, no le importaría seguir en el Málaga: "Llegado el momento no habría problemas para seguir en el Málaga al margen de la cláusula de compra. Pero aún está lejano y es mejor ahora centrarse en lo deportivo"

Tambén reveló una curiosa anécdota y es que cuando se consumó el descenso a segunda estuvo cerca de recalar en el Málaga. "Hace 3 años, con Muñiz de entrenador y Caminero de director deportivo, tras el descenso, tuve una opción muy real de venir al Málaga. Estuvo muy cerca pero al final no se dio", explica Jozabed que espera ahora sí demostrar la apuesta del Málaga por un futbolista de mucha calidad.

