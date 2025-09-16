Quique Llopis se vuelve a quedar a las puertas del podio en los 110 metros vallas

El valenciano Quique Llopis, subcampeón de Europa de 110 vallas, finalizó cuarto, con un tiempo de 13.16, la final de los Mundiales de atletismo de Tokio a solo cuatro centésimas del bronce que se adjudicó el jamaicano Tyler Mason (13.12).

Llopis, entrenado por Toni Puig y con una marca personal de 13.09, fue pasando con solvencia las eliminatorias previas hasta meterse en la pelea por las medallas en el imponente Estadio Olímpico de Tokio con los mejores del mundo, siendo con el suizo Jason Joseph el único europeo de los ocho finalistas.

Sin el gran favorito, el estadounidense Grant Holloway, campeón del mundo al aire libre en las tres últimas ediciones y campeón olímpico en París 2024, que cayó eliminado en semifinales, las opciones del podio se abrieron un poco más.

Llopis se plantó en la línea de salida confiado en sus posibilidades y refrendado por su buen momento de forma, como venía demostrando los últimos meses en la temporada de aire libre. En la final peleó hasta el último centímetro y solo cuatro centésimas le privaron de subir al podio.

La victoria fue para el estadounidense Cordell Tinch (12.99), seguido del jamaicano Orlando Bennett (13.08) y su compatriota Tyler Mason (13.12).

marta pérez

La soriana Marta Pérez cerró en el Estadio Nacional de Tokio un circulo que empezó hace cuatro años, en 2021, en el mismo imponente escenario en el que fue finalista de los Juegos Olímpicos y ahora de unos Mundiales repitiendo mismo puesto, el noveno, con un tiempo de 3:58.54, marca de la temporada.

Marta Pérez (Soria, 1993) es a sus 32 años una de las estrellas del mediofondo femenino español. La tenacidad, la constancia y el talento han sido tres virtudes que están jalonando una trayectoria deportiva de las que pocas pueden presumir.

La atleta afincada en Madrid, graduada en Medicina y perteneciente al Club Adidas, se marcha de Tokio tras brillar de la misma forma que lo hizo hace cuatro años, cuando fue novena en la final olímpica.