El acierto de Alonso no impide la derrota de Unicaja ante el Real Madrid (91 - 84)

Unicaja vio frenada su racha de cinco victorias consecutivas en ACB al caer en la cancha del Real Madrid por 91 a 84, a pesar de la exhibición anotadora de Francis Alonso. Los malagueños plantaron cara al equipo local que sigue intratable y consiguió su décimo cuarta victoria en otros tantos partidos.

El partido disputado en el WiZink Center se presentaba para Unicaja con mucho que ganar y poco que perder. El equipo malagueño se presentaba en la pista del líder invicto con las bajas de sus tres bases y con ese déficit la empresa de ganar al conjunto de Pablo Laso era francamente complicada.

INICIO ERRÁTICO

Sin embargo, Unicaja compitió bien y a pesar que los "blancos" marcaron las diferencias desde el inicio, la escuadra de Casimiro no le perdió la cara al partido. El acierto de Garuba y de Deck en el inicio amenazaba con dejarnos sin partido demasiado pronto (13 - 5). Pero Unicaja no se dejó intimidar y de la mano de Thompson seguía en partido a pesar de las pérdidas y de no encontrarse cómodo con el ritmo del partido (20 - 16 min 10).

Brizuela, anotador compulsivo, no es capaz de generar para sus compañeros en la posición de base y el ataque malagueño se vuelve anárquico por momentos. Un triple de Taylor volvía a poner la máxima diferencia para el Real Madrid (36 - 28). Sin embargo, la entrada de Pablo Sánchez en el puesto de base y de Carlos Suárez permitieron que el ataque de Unicaja tuviera más sentido, algo que aprovechó Francis Alonso para comenzar su festival y dejar el partido con todo por decidir al descanso (37 - 33), con una buena canasta final de Pablo Sánchez.

FESTIVAL DE FRANCIS ALONSO

Unicaja amagó en el tercer cuarto con romper la racha triunfal del Real Madrid. Francis Alonso agrandó su figura hasta unos límites sólo guardado para los elegidos. El malagueño, más cómodo con Pablo Sánchez de base, clavó cinco triples en el tercer cuarto casi consecutivos con una canasta de dos de por medio. Una exhibición espectacular y alcance de muy pocos. En total 16 minutos en el tercer cuarto para hacer creer a sus compañeros. Precisamente, el quinto triple de Alonso permitía a Unicaja conseguir su primera renta a favor en el partido (46 - 48). Pero el Madrid subió la intensidad. Laso sacó a cancha a Taylor para defender a Alonso, al que le costaba cada vez más encontrar el balón, y más con Brizuela en el campo, incapaz de conectar con su compañero. El Madrid volvió a sentirse cómodo y los triples de Thompkins y de Taylor, en el último segundo, le permitieron irse al final del tercer cuarto con la máxima diferencia en el marcador (67 - 58).

ARREÓN DE UNICAJA

En el último cuarto, a los locales les bastó con contener las embestidas de Unicaja que sin Alonso, en el banquillo durante buena parte del último cuarto, le costaba anotar con fluidez. Aún así, los malagueños tuvieron un arreón final y los triples de Wazcynski, Suárez, Bouteille y Brizuela permitieron a los malagueños soñar con la remontada y colocarse 78 - 73 y con posesión a poco más de dos minutos para el final. Sin embargo, el tiro precipitado de Brizuela no entró, y el Madrid con un gran Tavares no desaprovechó su oportunidad para finiquitar el partido y frenar la racha de Unicaja y seguir invictos en ACB.

91 - Real Madrid (20+17+30+24): Alocen (-), Causeur (-), Deck (16), Garuba (12) y Tavares (18) -quinteto inicial-, Taylor (13), Thompkins (10), Laprovittola (8), Llull (8), Reyes (2) y Carroll ().

84 - Unicaja (16+17+25+26): Brizuela (11), Alonso (27), Abromaitis (-). Thompson (8) y Guerrero (6) -cinco titular-, Sánchez (2), Waczynski (8), Nzosa (6), Suárez (7), Gerun (-) y Bouteille (7).

Árbitros: Fernando Calatrava, Javier Torres y Rubén Sánchez Mohedas. Sin eliminados

Incidencias: Partido de la 14ª jornada de la Liga Endesa disputado en el WiZink Center de Madrid a puerta cerrada por la pandemia

También te puede interesar:

(3-1) El Málaga merece más en el derbi del Mediterráneo

Brizuela y Bouteille dejan a Unicaja muy cerca del liderato de la primera fase (79 - 83)

Calderón: "Catar sabía que aquí había un problema con un ciudadano catarí y eso no gustaba en el Emirato"