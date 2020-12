Calderón: "Catar sabía que aquí había un problema con un ciudadano catarí y eso no gustaba en el Emirato"

El Málaga sigue teniendo interés de compra. Es un dulce para cualquier grupo empresarial o para inversores. Ya no por la ciudad en sí, si no por lo que ofrece como historia la entidad de Martiricos. Ya son varios grupos y empresarios que se han dirigido al club. Nadie lo esconde, solo que hay que esperar, quizá unos meses para que se pueda dar ese paso en firme.

Hoy por los micrófonos de COPE Málaga pasó Ramón Calderón, abogado palentino que es el promotor y representante del grupo qatarí que invertirá unos 200 millones de euros en un hotel de lujo en el Puerto de Málaga. Ese futuro hotel ‘Torre del Puerto’, de cinco estrellas Gran Lujo que se levantará en el Dique de Levante.

Ramón Calderón en @COPEMalaga sobre Al Thani: “El estado de Qatar sabía que aquí había un problema con un ciudadano qatarí y eso no gustaba en el emirato. Ha sido imposible, se hizo todo para resolverse. Ojalá se logre. Estoy seguro que ocurrirá. El final tiene que estar cercano” — Javier Bautista  (@fjbautista) December 11, 2020

En su día, hace poco menos de un año, intentó sin suerte que este mismo grupo accediera a la compra del Málaga y Al Thani saliera de una mejor forma de la que ahora le puede suceder ahora, en mitad de un juicio en el que está apartado de la gestión del club, pero fue imposible. Según relata Calderón, "el Estado de Catar sabía que aquí había un problema con un ciudadano catarí y eso no gustaba en el Emirato".

SIN RESPUESTA DE AL THANI

Calderón cuenta además que intentó que Al Thani se desvinculara del Málaga pero fue "imposible". El empresario señala además que, "se ha hecho todo lo humanamente posible para que se resolviera y no hemos podido conseguirlo. Lo que se quiso es hacer una operación para terminar con esta situación", dijo.

REUNIONES IMPOSIBLES

Mantuvo reuniones y conversaciones con el por entonces Director General, Richard Shaheen pero su “soberbia”, según relata Calderón le hizo ser un gran obstáculo en una negociación de compra por parte de este grupo, “me dijo que España no es un Estado de derecho. No permitieron ningún acercamiento, lo intentamos no solo nosotros sino otra mucha gente y no lo hemos logrado. Pero creo que el final tiene que estar muy cercano", subraya en su intento de desbloqueo que vivía el club hace unos meses. Hoy el club se encuentra intervenido judicialmente, con Al Thani apartado de la gestión, investigado y con sus acciones embargadas preventivamente.

Calderón se congratula precisamente lo logrado a día de hoy por el administrador judicial José María Muñoz y el director deportivo Manolo Gaspar: "Es un milagro deportivamente hablando", comenta.

ALABA AL ACTUAL MÁLAGA

Calderón, que seguirá ahora muy vinculado a Málaga por el proyecto del Puerto, apunta en ese plano deportivo que, “con muy pocos medios está consiguiendo colocarse en una posición que nadie auguraba. Ojalá recupere la estabilidad. Esta ciudad se merece un equipo en Primera y no tengo duda de que sucederá tarde o temprano", apunta. Ramón Calderón, representante del grupo catarí que invertirá cerca de 200 millones de euros que costará la construcción apunta además que, “claro que seguimos interesados en el Málaga y en Málaga”, concluye.