Brizuela y Bouteille dejan a Unicaja muy cerca del liderato de la primera fase (79 - 83)

Unicaja depende de sí mismo para acabar la primera fase del grupo B de la Eurocup como líderes. El equipo malagueño se impuso al Germani Brescia por 79 - 83 en un partido que no se decidió hasta el final. Esta victoria, unida a la derrota del Metropolitans ante el Mornar Bar, dejan a Unicaja muy cerca de cerrar el primer puesto. Para ello le bastará con ganar en la última jornada en el Carpena al Rathipharm Ulm que se jugará en Málaga su pase al Top 16 de la competición.

El Germani Brescia llegaba a la cita con la necesidad de ganar a Unicaja y ampliar sus opciones de clasificación. Las opciones de seguir optando a clasificarse dependían de lo que pasara en el partido. Por lo tanto, se esperaba a un equipo italiano más agresivo. Sin embargo el inicio de partido fue todo lo contrario. Era Unicaja el que dominaba y el que llevaba el ritmo del partido a base de triples. Las defensas hacían aguas y Unicaja con dos triples de Alonso, dos de Abromaitis y uno de Mekel otorgaban las primeras rentas favorables a los de Luis Casimiro ( 9 - 18). De la mano de T.Cline, autor de los 12 primeros puntos del equipo italiano, Brescia lograba que Unicaja no se distanciara en exceso en el marcador (24 - 26 min 10).

Parecía claro que a poco que Unicaja apretara en defensa, la balanza se decantaría del lado verde.Pero Casimiro no contaba con un contratiempo más, Unicaja además comunicaba que Mekel, el único base sano del equipo, sería baja para el resto del partido por un fuerte golpe en la mano izquierda. Pablo Sánchez, Brizuela y Alonso serían los encargados de dirigir al equipo. Para colmo, un triple de Bortoloni daba la primera renta favorable a los italianos (29 - 28). Pero esto no fue más que un espejismo. Cuatro puntos seguidos de Brizuela y un triple de Alonso servía para endosar al rival un parcial de 0 a 7 y volver a poner a Unicaja por delante ( 29 - 33). Desde ese momento se abrió un intercambio de canastas que servía para llevar a Unicaja con renta favorable al descanso (46 - 48).

Tras la reanudación, el desacierto de los dos equipos fue la tónica predominante, en especial en de Germani Brescia qur tuvo varios tiros liberados para poder mandar en el partido. A partír de ahí emergió la figura de Bouteille que con siete puntos seguidos v volvía a darle cierta tranquilidad a su equipo en el marcador 52 - 59. Abromaitis tuvo un triple abierto para poder dejar muy tocado a su rival pero su tiro no entró y Brescia entraba vivo en el último cuarto (54 - 59).

