1-0 Así te contamos la derrota del Málaga ante un mejor Córdoba

El Málaga volvió a perder y puso fin a diez partidos sin ganar y lo hizo ante un Córdoba mejor en El Arcángel. No fue el de otras ocasiones y estuvo siempre por detrás un buen y ordenado equipo cordobesista. El equipo malaguista no fue el de otras ocasiones. Estuvo muy romo en ataque, lo intentó siempre, pero sin pegada. Así no puede y ni le dará para el play off.

Alfonso Herrero había sido el mejor tras hacer dos paradas enormes. Pero nada pudo hacer en el comienzo de la segunda parte con un remate de cabeza de Albarrán. Tras un irregular primer tiempo, la segunda parte de nuevo mala. Pésima, casi indigna.

DERROTA DURA

Esta derrota es insuficiente para el Málaga que apenas disparó a gol, no tuvo una ocasión válida, lo que le condenó. De nuevo Iván Ania le ganó la partida a Pellicer.

Víctor García la puso en el añadido y la tuvo a la desesperada Antoñito Cordero, pero nada. Lo próximo será recibir al Mérida. El ambiente no es el mejor y Pellicer y sus jugadores están más que nunca en entredicho.