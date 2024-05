Suhana Bayonas, nueva jugadora del Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria y Suhana Bayonas han alcanzado un acuerdo para la incorporación de la jugadora valenciana al equipo teldense la próxima temporada. Una clara apuesta del club grancanario por seguir sumando prometedores talentos a su plantel profesional de cara la la campaña 2024-2025 en la Liga Guerreras Iberdrola.

Suhana Bayonas Vivas (Valencia, 1 de marzo de 2003) llega al club grancanario para las dos próximas temporadas, con opción a una tercera campaña. La jugadora llega procedente del Grupo USA Handbol Mislata, se trata de una interesante promesa del balonmano español que se desempeña en el carril izquierdo, preferentemente como extremo, aunque también ha jugado como lateral.

La nueva jugadora del Rocasa Gran Canaria indicó que "me siento muy agradecida al conjunto grancanario por darme esta oportunidad, el Rocasa siempre ha sido uno de los equipos más grandes de España, por lo que para mí es un honor formar parte de la plantilla".

También afirmó Suhana que "me siento con muchas ganas y con las ideas muy claras. Tengo mucha ilusión por vivir experiencias que me hagan crecer como persona y como jugadora. Para mí va a ser un sueño. Siempre he querido aprender y disfrutar e intentaré seguir mejorando en cada entrenamiento hasta alcanzar el máximo nivel posible".