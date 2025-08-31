COPE
(0-1) Así te contamos la enorme victoria del Málaga en Las Palmas para seguir invicto

Los de Pellicer tiran de oficio de nuevo con otro golazo de Rafa desde fuera del área al borde del descanso, que vale para sumar la segunda victoria seguida, seguir sin perder y estar en la zona alta. 

Los jugadores del Málaga se abrazan a Rafa que está siendo el goleador ahora.
Así sonó el gol de Rafa narrado por Javier Bautista en Las Palmas.

Javier Bautista

