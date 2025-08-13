El tranvía de Jaén completa los contratos de mantenimiento y se prepara para entrar en servicio este invierno

La Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo para la puesta en servicio del tranvía de Jaén con la licitación del contrato de mantenimiento de infraestructura, energía y sistemas, valorado en 8,88 millones de euros. Con este último contrato, queda cerrado el paquete de licitaciones necesarias para que el tranvía comience a funcionar, previsiblemente, este invierno, aunque aún no hay fecha concreta para ello.

El contrato, con una vigencia de cuatro años más la posibilidad de una prórroga de un año más, se suma a contratos ya licitados en el último mes como son el de operaciones (17,8 millones), material rodante (7,1 millones) y señalización ferroviaria (3,2 millones).

en qué consiste este último contrato

Este último contrato abarca varios pilares fundamentales para esa puesta en marcha, tales como el mantenimiento integral de las infraestructuras, instalaciones y sistemas comprende todas las actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, incluidas las limpiezas técnicas de la plataforma y vía, paradas, subestaciones, armarios y locales técnicos; y las pruebas, ensayos, certificaciones, revisiones e inspecciones que la normativa técnica y legal establezca.

El mismo se divide en dos lotes. Por un lado, encontramos el mantenimiento de infraestructuras. Es decir, la plataforma, vías, paradas, talleres y cocheras, aparcamiento disuasorio, instalaciones eléctricas y de energía. En en segundo de los casos, el referido al mantenimiento de sistemas, se refiere a todo lo relacionado con la seguridad, comunicaciones, billetaje, videovigilancia, semaforización, megafonía y control de accesos, entre otros.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 23 de septiembre a través del portal Sirec de la Junta de Andalucía.

avance clave

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado que “estos contratos reafirman el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la puesta en marcha del tranvía de Jaén” y ha recordado que la infraestructura “se encontró completamente abandonada” cuando comenzó la actual legislatura.

Hay que recordar que el tranvía de Jaén fue construido por la Junta y entregado al Ayuntamiento en 2011, pero nunca llegó a funcionar. Desde 2019 se han retomado los trabajos gracias a un convenio por el que la Junta asume el 75% del déficit de explotación y el Ayuntamiento el 25% restante.

En su puesta a punto, cofinanciada con fondos europeos Next Generation, se han invertido 8,5 millones de euros para renovar 21 kilómetros de cableado de media tensión, rehabilitar el túnel de lavado, actualizar herramientas de taller y sustituir por completo los sistemas de CCTV, interfonía y megafonía.

En los últimos meses, los trenes han circulado en pruebas a lo largo de todo el recorrido, y ya está activo el contrato de preexplotación. Si se cumplen los plazos, el tranvía de Jaén volverá a la vida 14 años después de su construcción.