La manifestación en defensa de la Universidad de Jaén se celebrará el 8 de octubre

Jaén acogerá el próximo 8 de octubre de 2025 una gran manifestación en defensa de la Universidad de Jaén. La convocatoria, organizada por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la UJA, pretende reunir a miles de personas en una "movilización social histórica" para respaldar a la institución universitaria y reclamar un trato justo para la provincia.

Según ha informado la plataforma en un comunicado, la fecha ha sido elegida para garantizar la participación del estudiantado, una vez iniciadas las clases en los campus de Jaén y Linares, y tras la celebración de los actos institucionales de septiembre, incluido el inicio del curso académico.

LA GOTA QUE COLMA EL VASO

La plataforma ha mostrado su malestar en diferentes ocasiones, pero ahora la protesta llega en un momento clave, tras la doble negativa de la Comisión de Reclamaciones de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria (Accua) para implantar el Grado en Ingeniería Biomédica de forma conjunta con la Universidad de Granada.

La plataforma ha agradecido el amplio apoyo recibido y ha calificado la cita como un acto de rebeldía cívica para reivindicar el nombre de Jaén y exigir “el trato que merece nuestra dignidad como provincia, tantas veces olvidada y, peor aún, denostada”.

La joya de la corona

En el manifiesto, la plataforma recuerda que la UJA es “la joya de la corona” de la provincia, y que existe “el deber de garantizar su servicio e implicación como referente indispensable para las futuras generaciones y como motor de esperanza para el desarrollo de Jaén”.

La organización subraya que no mantiene ninguna afinidad política, y que su único objetivo es la defensa firme de la Universidad de Jaén y de la provincia, “dos realidades inseparablemente unidas”.