Tertulia especial de análisis de la magna de Jaén

Jaén vivió una jornada histórica de fe y unión con la celebración del Rosario Magno de la Esperanza, un evento multitudinario que reunió a miles de fieles el pasado sábado 4 de octubre en el corazón de la provincia. La tradicional oración mariana, que concluye con las letanías, se transformó en una auténtica manifestación de devoción popular y agradecimiento, en el marco del Jubileo de Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Jaén.

Desde la comisión organizadora se transmite un mensaje claro de satisfacción y gratitud tras el éxito del encuentro. “Todo fue, sencillamente, gracia”, afirman con emoción, al hacer balance de una jornada que superó todas las previsiones iniciales y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los jiennenses.

Hoy, en COPE Jaén, analizamos de la mano de nuestros colaboradores habituales cómo se vivió esta jornada histórica para Jaén. Escucha ya esta tertulia presentada y moderada por Tomás Díaz, y en la que participan María José de la Torre, Joaquín Fernández, Valentín Molina y Rubén Carrascosa.