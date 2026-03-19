Así es el vídeo promocional de la Semana Santa de Jaén 2026

Jaén cuenta un año más con su video promocional de la Semana Santa 2026. La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén presentaba este miércoles un trabajo que viene a mostrar las bondades de la ciudad de Jaén durante su Semana Mayor en un acto en el que ha participado, entre otras autoridades, el alcalde de la ciudad, Julio Millán, el presidente de la Agrupación de Cofradías de Jaén, Francisco Sierra, la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo y el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.

El audiovisual se trata de un trabajo producido y realizado por Tomás Díaz y César Carcelén, trabajadores de COPE, en el que se invita a vivir y disfrutar de la capital durante su Semana Santa, tal y como reza el lema de este vídeo #ViveJaénEnSemanaSanta. Precisamente, con este trabajo, se pretende acercar los rincones más emblemáticos de la capital a través de instantáneas tomadas durante la pasada Semana Santa. Así, se logra mostrar al espectador cómo la ciudad "se transforma" ante la llegada de días grandes a Jaén.

El vídeo ya puede disfrutarse en el canal de YouTube de la Agrupación de Cofradías y “muestra los principales rincones de Jaén, así como bellas instantáneas de las cofradías y hermandades jiennenses”, en palabras del alcalde que ha destacado “la incorporación al vídeo de la música cofrade de nuestra tierra está muy presente, pues han participado en la grabación de este vídeo las principales formaciones musicales de la capital”.

Jaén sigue descontando los días para disfrutar de su Semana Santa. Con este vídeo, "se pregona" la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo a través de un bello trabajo audiovisual con sello jaenero, tal y como también se muestra en estos cinco minutos de emoción y tradición. Así vive Jaén su Semana Santa de 2026.