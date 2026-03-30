La gasolina sube como un cohete y baja como una pluma: así te afecta la tensión en Irán

Los mercados financieros han cerrado una semana de altibajos, marcada por el conflicto en Irán. Mientras los principales mercados europeos han registrado ligeras subidas, los índices estadounidenses S&P 500 y NASDAQ se han llevado la peor parte, con caídas superiores al 2% y 3% respectivamente. Esta inestabilidad geopolítica tiene un reflejo directo en el precio del petróleo y, por consiguiente, en el de la gasolina, que no siempre sigue la misma lógica en las subidas que en las bajadas.

Qué es el efecto cohete-pluma

Este fenómeno se conoce en economía como el efecto cohete-pluma. El término, explicado por el asesor de inversiones de Renta 4 Banco, Antonio Hernández Bernal, describe la asimetría en la forma en que cambian los precios. Cuando los costes de una materia prima como el petróleo aumentan, el precio final que paga el consumidor se dispara rápidamente, como un cohete. Sin embargo, cuando el precio de origen desciende, esta bajada se traslada al consumidor de forma mucho más lenta y gradual, como una pluma.

Lo que ocurre a miles de kilómetros afecta directamente a nuestro bolsillo"

Las causas de esta asimetría de precios

Según explica Hernández Bernal, la explicación no es casual. Ante un riesgo geopolítico, las empresas "anticipan posibles problemas de suministro y suben los precios rápidamente". En cambio, cuando la presión se relaja, el ajuste a la baja no es inmediato. En este punto entran en juego factores como los costes de reposición, la inercia del mercado, la menor competencia en determinados sectores y el comportamiento del propio consumidor, que "acaba asumiendo y normalizando estos precios".

Aunque España no esté en guerra, nuestra economía sí está expuesta"

Impacto en la economía actual

La situación actual, con la tensión en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz, afecta directamente al suministro mundial de crudo y ya ha activado el 'efecto cohete'. El problema, según el experto, es que "incluso si la vía diplomática triunfara mañana y el precio del petróleo volviera a la normalidad, el efecto pluma hará que esa presión inflacionaria se quede con nosotros mucho más tiempo del deseado", reduciendo nuestro poder adquisitivo.

El asesor subraya que, aunque pueda parecer un conflicto lejano, "lo que ocurre a miles de kilómetros afecta directamente a nuestro bolsillo". Esta realidad evidencia que, tal y como afirma, "aunque España no esté en guerra, nuestra economía sí está expuesta", por lo que concluye que "entender lo que está pasando, ponerlo en contexto y evitar decisiones emocionales es más importante que nunca".