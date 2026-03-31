Restablecida la luz para los vecinos de As Pontes dependientes de un transformador cuyos cables ardieron
El incendio se produjo pasadas las 14.30 horas de la tarde de este lunes en la calle Ramón Cabanillas
Ferrol - Publicado el
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Los vecinos de As Pontes dependientes del transformador cuyos cables ardieron vuelven a tener luz. El servicio se repuso a las 18.30 horas de este lunes.
Tal y como explicó Naturgy, recibieron un aviso pasadas las 14.30 horas de la tarde de que los cables de una fachada de la calle Ramón Cabanillas se habían quemado, afectando al transformador que da servicio a algunos vecinos de la localidad.
Hasta allí se desplazaron los bomberos del Parque do Eume, que, tras recibir el aviso de Naturgy de que la corriente estaba cortada, procedieron a extinguir el fuego.
Los operarios estuvieron trabajando hasta las 18.30 horas, momento en el que se restableció el servicio.
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