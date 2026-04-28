El PP denuncia que la deuda de Jaén se dispara 17 millones en un año con el PSOE y Jaén Merece Más

El equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más ha incrementado en 2025 la deuda viva del Ayuntamiento en más de 17 millones de euros respecto a 2024. Según los datos del Grupo Popular, la deuda registrada durante el mandato del PP se situó en 570.860.740,93 euros, mientras que un año después, la gestión de las formaciones que presentaron la moción de censura la elevó a 587.996.359,01 euros.

Los informes de ambos ejercicios revelan también que en la etapa de gobierno del PP se alcanzó un superávit de 9 millones de euros para apuntalar el principio de estabilidad presupuestaria, mientras que en 2025 el déficit rozó los 3,5 millones. "Este dato evidencia que el alcalde no utilizó el superávit de 2024 para amortizar la deuda, sino que la incrementó", denuncia el concejal José María Álvarez.

Incumplimiento de la estabilidad

Álvarez precisa que del cotejo de los informes, preceptivos para aprobar la liquidación de sendos presupuestos, se desprenden diferencias sustanciales. La más relevante es que la intervención municipal resalta que en 2024 la corporación cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria, mientras que el mismo departamento remarca que el nuevo equipo de gobierno lo incumplió en 2025.

Al alcalde le ha bastado un sólo año en agravar la situación financiera del Ayuntamiento de Jaén"" José María Álvarez

"Al alcalde le ha bastado un sólo año en agravar la situación financiera del Ayuntamiento de Jaén", expone el edil popular. Compara los principales parámetros de ambos informes para resaltar que durante el mandato del PP se llevó a cabo una eficaz política de contención del gasto, pero un año después el nuevo equipo de gobierno retornó a la "perniciosa táctica del déficit".

Este dato evidencia que el alcalde no utilizó el superávit de 2024 para amortizar la deuda, sino que la incrementó"" José María Álvarez

El edil del Grupo Popular hace hincapié en que los datos oficiales no dejan lugar a dudas: "En 2024, con el gobierno del PP, el Ayuntamiento cerró el ejercicio con superávit, cumpliendo el principio de estabilidad presupuestaria y garantizando una gestión solvente, en tanto que en 2025 Julio Millán el PSOE y Jaén Merece Más apostaron por el déficit y el desequilibrio financiero".

Riesgo para la ciudad

El incremento del déficit, además de definir el modelo de gestión de Millán, pone en cuestión el acuerdo de gobernabilidad suscrito entre PSOE y Jaén Merece Más. El documento estipulaba que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez debía reestructurar la deuda. "En lugar de hacerlo ha permitido que la situación financiera empeore", precisa Álvarez.

A juicio de los populares, la apuesta del regidor socialista por los números rojos "constituye un riesgo para la estabilidad económica del Ayuntamiento de Jaén" y, en consecuencia, para el desarrollo de la capital. El concejal popular explica que el incremento de la deuda viva obstaculiza que se lleven a cabo inversiones con fondos propios para ejecutar proyectos fundamentales para los jiennenses.