La película murciana 'Sorda', triunfadora en Europa, se proyecta gratis en Murcia el 4 de mayo

La película Sorda, dirigida por la murciana Eva Libertad, ha sido galardonada con el Premio del Público LUX del Parlamento Europeo, un reconocimiento especial dentro del panorama cinematográfico continental. Para celebrar este hito y en el marco del Día de Europa, la cinta se proyectará el próximo 4 de mayo en la Filmoteca Regional de Murcia con entrada gratuita.

Un galardón con voz ciudadana

Los Premios LUX fueron creados en 2007 por el Parlamento Europeo con el objetivo de "apoyar al cine europeo que refleja valores como la democracia, la igualdad o los derechos humanos", según explica Eva Serna, de Europe Direct Región de Murcia. Desde 2020, estos premios se organizan junto a la Academia de Cine Europeo, lo que les ha conferido una dimensión más internacional.

Lo que distingue a estos galardones es su sistema de votación único, donde la película ganadora se decide al 50% por los votos del público europeo y el otro 50% por los eurodiputados. Además, las películas finalistas se subtitulan a las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea y se proyectan de forma gratuita, "lo que permite llegar a muchísima más gente".

Una historia que rompe barreras

'Sorda' es una "historia íntima que nos acerca a la experiencia de una mujer sorda, a su manera de relacionarse con el mundo", y aborda temas como la comunicación, la identidad y las barreras sociales. Para Eva Serna, también intérprete de lengua de signos, la película es crucial porque "la comunidad sorda sigue estando muy poco representada hoy en día".

La comunidad sorda sigue estando muy poco representada hoy en día" Eva Serna responsable de Europe Direct en la Región de Murcia

El filme muestra "la vida diaria de muchas personas sordas, su realidad con sensibilidad y sin tópicos", ayudando a entender mejor esta discapacidad. En este sentido, Serna subraya el poder del séptimo arte para transformar la percepción social. "El cine es una herramienta muy poderosa para generar empatía", afirma, ya que "puede hacer visible realidades que muchas veces pasan desapercibidas".

El cine es una herramienta muy poderosa para generar empatía" Eva Serna responsable de Europe Direct en la Región de Murcia

Proyección y coloquio en Murcia

La proyección de 'Sorda' tendrá lugar el lunes 4 de mayo a las 19:30 horas en la Filmoteca Regional Paco Rabal. El evento forma parte de la programación de la semana europea, que culmina con la celebración del Día de Europa el 9 de mayo.

La sesión será especial, ya que no se limitará a la proyección. Asistirán la directora, Eva Libertad, y Nuria Muñoz, con quienes se celebrará un coloquio previo. La entrada es gratuita hasta completar aforo y las invitaciones se podrán recoger el mismo día en la taquilla de la filmoteca.