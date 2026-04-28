Cambrils impulsa la seva gran transformació amb tres obres clau i nous projectes
L'alcalde Oliver Klein detalla la modernització d'artèries principals, la gestió de l'aparcament i el bon estat de l'economia per encarar el futur
L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha anunciat l'inici de la gran transformació urbana del municipi, marcada per tres obres ja confirmades que començaran a executar-se pròximament. En una entrevista al programa 'Converses de Tarragona Reus' amb David Velasco, Klein ha assenyalat que l'avinguda Baix Camp, la Torre d'en Gil i el Mercat de la Vila són els projectes que definiran el futur immediat de la ciutat, complint així amb els compromisos adquirits.
Grans projectes d'urbanisme
L'alcalde també ha posat èmfasi en el carrer de la Iorga, una altra via clau que connecta el port amb les urbanitzacions de Ponent. Segons ha explicat, és una artèria molt antiga amb serveis limitats que requeria una intervenció urgent. Aquesta obra busca donar continuïtat a la trama urbana i millorar la connexió entre el nucli antic i les zones residencials de Ponent, començant per la Iorga.
Aparcament, economia i noves inversions
Davant el problema de l'aparcament, Klein ha defensat la creació de zones dissuasives. Ha destacat el pàrquing de la Fontcoberta com una solució per a visitants de curta durada i ha mencionat la necessitat de crear noves zones a Ponent, a la Iossa i al Regueral. "Es tracta de buscar alternatives", ha afirmat, i no simplement eliminar places. La gestió de la mobilitat també inclou preus regulats en aparcaments privats i tarifes reduïdes per a residents.
L'objectiu és fomentar una mobilitat intel·ligent, on els visitants puguin deixar el vehicle en aquestes zones i desplaçar-se a peu. "El que és impossible és crear moltes places en pocs metres quadrats", ha reconegut Klein, qui aposta per informar els conductors per evitar la congestió al centre i al port en hores punta.
Aquestes inversions són possibles gràcies a una economia municipal sanejada. "Tenim una economia molt sanejada amb un deute zero", ha assegurat l'alcalde. Això ha permès reservar el crèdit per a les obres, a les quals s'han presentat empreses de primer nivell. De cara al futur, l'Ajuntament ja té al cap nous projectes com l'avinguda Diputació i un nou pavelló d'esports.
Klein confia que la inversió pública actuarà com a catalitzador per a la inversió privada. "Quan el privat veu que acompanya la inversió pública i les coses es fan bé [...] de seguida també hi fica el focus", ha comentat. En aquest sentit, ha celebrat que promotors i inversors tornin a interessar-se per projectes que havien quedat aturats, la qual cosa demostra que "Cambrils torna a estar molt de moda”.
Un model de ciutat basat en el turisme i la identitat
L'alcalde ha valorat molt positivament la darrera temporada de Setmana Santa, que ha superat les expectatives. Ha explicat que durant quatre dies es va assolir un pic de visitants superior al del dia més fort d'agost, multiplicant la població per quatre o cinc. Aquesta afluència massiva ha estat gestionada amb èxit gràcies a les millores en serveis com la neteja i la recollida de residus.
El Patronat de Turisme està treballant per atraure nous mercats de major poder adquisitiu i potenciar el turisme esportiu, com el ciclisme i la nàutica, aprofitant les sinergies amb destinacions properes com Barcelona. "Quan descobreixen Cambrils, veuen un petit paradís", ha afirmat Klein.
La gastronomia continua sent un pilar fonamental, amb restaurants amb estrelles Michelin com Can Gatell, El Celler de l'Arnau i el Rincón de Diego, i establiments històrics com el Miramar, que complirà 75 anys. Per a Klein, aquest poder gastronòmic es basa "en la tradició".
Finalment, l'alcalde ha reivindicat l'ànima de poble de Cambrils malgrat el seu creixement. Ha destacat l'esperit de comunitat i la recuperació de tradicions com la Festa Marinera, un esdeveniment per posar en valor el patrimoni marítim i pesquer. "Malgrat creixem, tenim una ànima de poble", ha conclòs.
