Así oculta un viajero 3,5 kilos de cocaína en una maleta para burlar el control del aeropuerto de Alicante

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito contra la salud pública y contrabando. La detención se ha producido tras localizar en su equipaje más de 3,5 kilogramos de cocaína que estaban ocultos en un ingenioso sistema de compartimentos.

Una maleta que viajaba sola

La actuación se ha iniciado durante un control rutinario en el recinto aduanero del aeropuerto. Agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIF) de la Guardia Civil han detectado anomalías en una maleta que viajaba como equipaje ‘RUSH’, un término que se utiliza para el equipaje no acompañado que llega en un vuelo distinto al de su propietario.

Las dudas sobre el contenido de la maleta han llevado a los agentes a solicitar a la compañía aérea que contactara con el titular del equipaje para que se personara en el aeropuerto. Una vez allí, el propietario ha incurrido en incoherencias en sus manifestaciones, lo que ha aumentado las sospechas de los investigadores.

Oculta en un maletín con doble fondo

En presencia del propietario, los agentes han procedido a la apertura de la maleta. En su interior, han localizado un maletín que contaba con un doble fondo y otros compartimentos ocultos. Dentro de estos escondites se han hallado un total de 3.580 gramos de cocaína.

Las investigaciones posteriores han permitido determinar que tanto el detenido como su equipaje habían realizado un itinerario internacional con origen en Sudamérica, realizando escalas en diferentes países antes de su llegada a España.

Finalmente, el detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.