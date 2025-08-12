La Plataforma por Huelma exige soluciones urgentes a los "continuos" cortes de agua

La Plataforma por Huelma ha reclamado de forma urgente una solución a los constantes y sucesivos cortes de agua que afectan al municipio, ocasionados por una red de tuberías "obsoleta" que conecta los pozos con el depósito municipal. La situación se agrava durante los meses de verano, cuando la población de esta localidad jiennense aumenta de forma considerable, al abrir los brazos a visitantes que buscan un rincón de paz en la provincia de Jaén.

Según denuncian, estos problemas de suministro de agua en Huelma provocan cortes diarios, baja presión en los barrios altos y daños en la red debido a reventones ocasionados por la fuerza del aire cuando el servicio se restablece. Es una situación que no es nueva, según señala Lola Rodríguez, integrante de la plataforma, en declaraciones a COPE Jaén.

El hartazgo ya es evidente, y por ello, exigen medidas urgentes para la mejora de este servicio mínimo, en una época del año en la que el agua es más necesaria que nunca. Este lunes, miembros de la Plataforma se han concentrado en el Ayuntamiento de Huelma para reunirse con la alcaldesa, Ana María Guzmán, después de esperar desde el pasado 28 de julio una respuesta a su solicitud. Con pancartas y lemas como “Sin ducha olemos a trucha”, “Sin agua no hay vida” o “Pozo secado, negocio cerrado”, los vecinos reclamaron medidas inmediatas.

Necesitamos soluciones urgentes para el servicio del agua. La situación es insostenible y está afectando gravemente a la vida diaria de los vecinos y a la actividad económica del municipio” Lola Rodríguez Plataforma por Huelma

consecuencias

La Plataforma alerta de que, en los últimos días, algunos negocios de restauración han tenido que cerrar debido a la falta de suministro y a la falta de previsión en los horarios de corte. En los barrios más altos, aseguran que “es un milagro poder poner una lavadora o ducharse después de trabajar”.

El problema no es nuevo. Desde 2018 existe un proyecto para renovar las conducciones e instalar válvulas de presión que garanticen el suministro en todo el municipio, pero, según la Plataforma, aún no hay fecha para su licitación.

Además de exigir la renovación urgente de la red de agua en Huelma, la Plataforma advierte que continuará movilizándose para reclamar mejoras en otros servicios básicos como el suministro eléctrico y el transporte público, denunciando que los vecinos viven “más cerca del siglo XIX que del siglo XXI”.