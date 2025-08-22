Paso adelante para la construcción del Centro de Innovación Oleoturístico de Jaén

El Ayuntamiento de Jaén ha sacado a licitación la construcción del Centro de Innovación Oleoturístico de los Paisajes Olivareros de Andalucía, un proyecto pionero en oleoturismo en Jaén que contará con una inversión de 1.002.600 euros.

La futura infraestructura incluirá la edificación de un espacio modulable y diáfano, iluminación inteligente, climatización con energías renovables como aerotermia y fotovoltaica, además de un avanzado aislamiento para mejorar la eficiencia térmica.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 26 de septiembre a través de la plataforma de contratación del Estado. El proyecto está enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Jaén, capital del oleoturismo en España”, financiado con fondos europeos Next Generation.

CAPITAL MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA

La primera teniente de alcalde y concejala de Turismo, María Espejo, ha destacado que el Centro Oleoturístico de Jaén será “un epicentro para el desarrollo turístico sostenible, la valorización de la cultura del olivar y el posicionamiento de Jaén como capital mundial del aceite de oliva”.

Ubicado junto al conjunto arqueológico de la Villa Romana de los Robles, el centro ofrecerá experiencias inmersivas y digitales vinculadas al aceite de oliva y a la historia del olivar, además de acoger actividades culturales, gastronómicas, expositivas y formativas. También se convertirá en sede de programas de capacitación dirigidos a empresas y ciudadanía.

Este nuevo espacio reforzará la oferta de turismo sostenible en Jaén, integrándose en el paisaje olivarero de forma respetuosa y adaptándose al reto del cambio climático. Según el Ayuntamiento, será un punto de encuentro entre la ciudadanía, el sector agrícola, el tejido empresarial y la industria turística, impulsando nuevas experiencias e investigaciones en torno al oleoturismo.