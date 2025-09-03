El Obispo de Jaén y su Consejo Episcopal se reúnen en La Yedra para organizar el curso pastoral 2025-2026

Desde este lunes y hasta el próximo viernes, 5 de septiembre, el Obispo de Jaén, Monseñor Chico Martínez, junto a los miembros del Consejo Episcopal, están reunidos en la Casa de Espiritualidad de San Juan de Ávila de La Yedra para la organización del curso pastoral 2025-2026.

Unas sesiones de trabajo y oración que se han iniciado poniendo el nuevo curso ante la presencia del Señor, con la celebración de un retiro que ha estado dirigido por el Vicario General de la Diócesis de Guadix, D. José Francisco Serrano Granados.

Este año, la Iglesia de Jaén trabajará el tercer de los cuatro pilares del plan de pastoral, cuyo lema es “Mira, hago nuevas todas las cosas (Ap. 21,5)”, que está dedicado a la corresponsabilidad y el liderazgo. Esto es, en un plan de pastoral marcado por la conversión pastoral y personal, y después de haber trabajado el Primer Anuncio, y el curso pasado el Discipulado, ahora se pide tomar conciencia a los sacerdotes y files de la diócesis jiennense de la necesidad de la corresponsabilidad y el liderazgo. Así, “habiéndose encontrado con el Señor y habiendo sido engendrado como discípulo en una comunidad toda ella ministerial y corresponsable, descubre su condición de misionero y se siente llamado a anunciar de modo explícito la Buena Nueva de Jesucristo y a tener en la sociedad una presencia significativa, que ponga en entredicho los valores del mundo y haga resplandecer en la vida ordinaria los valores del Evangelio”.

Junto al plan de pastoral, que marcará de forma transversal toda la actividad diocesana, la Iglesia de Jaén en comunión con la universal, seguirá celebrando el Jubileo de la Esperanza, con, entre otras celebraciones, el Rosario Magno de la Esperanza del próximo 4 de octubre, que reunirá a miles de personas en la capital en torno a los misterios del Rosario, que representarán imágenes devocionales de toda la geografía diocesana. Este curso estará, del mismo modo, volcado con la celebración de beatificación de los 124 mártires de la Iglesia de Jaén, que acogerá la Catedral, el próximo 13 de diciembre. Así como la ordenación sacerdotal de dos diáconos, las primeras para el Obispo Don Sebastián.

Un intenso curso cuyas líneas maestras se están estableciendo en estas 4 sesiones intensas de trabajo y oración, cuyas conclusiones serán trasladadas en las próximas semanas al presbiterio diocesano y a los laicos para seguir sembrando el Evangelio en todos los rincones de la Diócesis.