Licitan un sistema de comunicaciones para vehículos no tripulados en el marco del Cetedex

El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), ha sacado a licitación un contrato de servicios para el desarrollo de un sistema de comunicaciones para vehículos terrestres no tripulados (UGVs). Este proyecto se enmarca dentro del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), que se impulsa en Jaén, y cuenta con un presupuesto de 815.576 euros y un plazo de ejecución de tres años.

El contrato tiene como objetivo diseñar un sistema integral de comunicaciones basado en el estándar VMF (Variable Message Format), lo que permitirá mejorar la interoperabilidad con los sistemas tácticos del Ejército. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 2 de septiembre.

Jaén se afianza como polo tecnológico con el Cetedex

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha subrayado que esta licitación supone "un paso más en la puesta en marcha del Cetedex, un centro concebido como referente nacional e internacional en innovación y excelencia".

En este sentido, Fernández ha recordado que el campus principal del centro, con una inversión prevista de 75,7 millones de euros, ya está en ejecución. Además, actualmente se encuentran en marcha más de treinta proyectos en distintas fases de licitación, con una inversión cercana a los 100 millones de euros.

centro de referencia en innovación y defensa

El Cetedex se perfila como un motor de desarrollo económico y tecnológico para la provincia. Con un presupuesto global inicial de 222 millones de euros, prevé generar hasta 2.600 empleos altamente cualificados en áreas estratégicas de la I+D+I. Entre sus principales líneas de trabajo destacan la lucha contra los drones, los vehículos autónomos y conectados, inteligencia artificial aplicada a la defensa y seguridad, entre otras áreas.

En definitiva, según Fernández, este proyecto "está situando a Jaén como un enclave estratégico en innovación, atrayendo talento y creando un ecosistema que favorece la colaboración entre el ámbito académico y empresarial".

Con esta medida, el volumen total de compromisos financieros para ese ejercicio asciende a 76,87 millones de euros, garantizando así la continuidad de los proyectos tecnológicos del Cetedex, incluido el Campo de Pruebas Avanzado.