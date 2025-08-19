El Consorcio de Transporte Metropolitano de Jaén roza el millón de viajeros en el primer semestre de 2025

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén ha registrado cerca de un millón de viajeros entre enero y junio de 2025, lo que supone un crecimiento del 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos datos consolidan la tendencia al alza que ya marcó 2024, cuando se alcanzaron cifras récord en la demanda de transporte público.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha subrayado que el transporte metropolitano de Jaén “sigue haciendo historia con cifras nunca alcanzadas”, destacando que el objetivo del Gobierno andaluz es que cada vez más ciudadanos apuesten por el transporte público frente al vehículo privado.

Entre las medidas que han impulsado este crecimiento se encuentran las bonificaciones con la tarjeta verde y la tarjeta joven del Consorcio, que han recuperado la confianza de los usuarios gracias a un servicio más accesible y económico.

comportamiento de la demanda

El mayor incremento de usuarios se concentra en el autobús urbano, que ha sumado 221.284 viajes, lo que supone un aumento del 40,05%.

Por su parte, el autobús interurbano ha registrado 708.718 viajes, con un ligero descenso de 33.374 usuarios respecto al semestre anterior.

El número de tarjetas del Consorcio sigue creciendo, alcanzando las 84.235 activas, es decir, 10.077 más que en junio de 2024, lo que representa una subida del 13,4%.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

La Consejería de Fomento ha recordado que estos resultados se enmarcan en la estrategia de impulso al transporte público de la Junta de Andalucía. En este sentido, se espera que los datos sigan mejorando gracias a la reciente aprobación del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, presentado en julio de 2025.

Este plan plantea como meta reducir las emisiones contaminantes del tráfico en un 23,4%, fomentando un incremento del uso del transporte público (2,1%) y promoviendo desplazamientos sostenibles como caminar o usar la bicicleta (2,6%).

Con estas cifras, el Consorcio de Transporte Metropolitano de Jaén confirma su papel clave en la movilidad sostenible de la provincia, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente.