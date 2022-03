Las milagrosas propiedades de la piña para nuestra salud

La piña es sin lugar a dudas la fruta tropical por excelencia, no solo por su sabor, si no por las excelentes propiedades que aporta a nuestra salud. Sin embargo, la piña es una de las frutas menos consumidas en los hogares españoles. Tanto es así que no la encontramos en el "top ten" de las frutas que más consumimos los españoles.

A pesar de esto, según los expertos de Nutritienda, la piña es la única fruta del grupo de las frutas exóticas que han aumentado su consumo en los últimos años, junto a ella en este grupo de frutas están la chirimoya, el mango, el kiwi o el kaki.

Sin embargo, el consumo del resto de frutas sigue bajando, en los últimos cincuenta años ha descendido un 40 %. De hecho, el 30 % de la población mayor de 15 años reconoce que no consume ninguna fruta y solo cuatro de cada diez adultos consume al menos una pieza a diario.









La piña es una de las frutas con mayor número de minerales y vitaminas, por lo que su consumo en nuestra dieta la convierte en una de las mejores frutas para la salud. Toma nota de algunas de sus propiedades:

Regula el tránsito intestinal y mejora las digestiones

La piña aporta fibra y agua a nuestro organismo, de hecho, posee más de un 85% de agua. Gracias a la fibra que contiene, desempeña un papel fundamental en la función del colón y estimula el tránsito intestinal, arrastrando toxinas y ayudando a eliminar las grasas sobrantes. También mejora las digestiones ya que posee bromelaína, una enzima proteolítica que ayuda a digerir y descomponer las proteínas de los alimentos en el estómago y páncreas facilitando la digestión.

Es antimicrobiana y antiinflamatoria

La piña es una de las frutas que más bromelaína contiene. Esta enzima ha resultado muy interesante en el ámbito clínico por sus múltiples propiedades. Entre ellas, ha sido investigada, de forma aislada, por su mediación en procesos inflamatorios. En otro estudio, también se ha visto su acción antimicrobiana. Ambas cualidades la convierten en una fruta más que interesante para incluir en la cesta de la compra.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mejora la circulación sanguínea

Como se ha comentado, la piña contiene bromelaína, que a su vez, está compuesta por tres enzimas: la bromelia, extranasa y ananasa. En estos estudios citados, se hizo un análisis de esta interesante enzima, la bromelina, por su acción anticoagulante, y se ha demostrado que juega un papel importante en aumentar la fluidez de la sangre, mejorando así la circulación sanguínea.

Favorece al correcto funcionamiento del sistema inmunitario

La piñaes fuente de vitamina C y entre muchas de sus funciones contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo. Los antioxidantes son capaces de neutralizar la acción de los radicales libres. Además, esta vitamina contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Esta deliciosa fruta también posee vitaminas como la A y la E e hidratos de carbono de absorción lenta.









Nos aporta energía

La piña posee minerales como el magnesio, el fósforo y el hierro. Pero sobre todo destaca la cantidad de yodo que tiene. El yodo entre muchas de sus funciones, es necesario para que las células transformen los alimentos en energía y a la producción normal de hormonas tiroideas.

Ayuda en las dietas de adelgazamiento

La piña es una fruta ideal para incorporar en una dieta de pérdida de peso. También es saciante gracias a su contenido en fibra. Tiene un bajo contenido en calorías gracias a su elevado contenido en agua y un bajo contenido en hidratos de carbono, por lo que es ideal para una dieta. Además, ayuda a evitar la retención de líquidos.

Mejora el aspecto de la piel

La piña, además de todas las propiedades que tiene para la salud, también mejora el aspecto de la piel. La hidratación que se obtiene con la ingesta de piña hace que la piel esté más elástica y brillante. Además, al ser fuente de vitamina C, contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. En cosmética es muy utilizada como ingrediente para favorecer los procesos de cicatrización, ayudar a sanar las úlceras de la piel y en tratamientos para el acné.