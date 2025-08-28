La Junta de Andalucía cancela 329 viviendas turísticas en Jaén

La Junta de Andalucía ha cancelado un total de 329 viviendas de uso turístico en la provincia de Jaén —80 de ellas en la capital— desde 2024 hasta agosto de 2025, tras aplicar medidas de control, regulación y ordenación en coordinación con los ayuntamientos. Así lo ha confirmado la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, que dirige Arturo Bernal, en el balance de actuaciones realizadas en toda la comunidad autónoma.

En Andalucía, la cifra asciende a 10.266 viviendas turísticas canceladas, pero Jaén se sitúa entre las provincias donde la Junta ha reforzado más el seguimiento de esta modalidad de alojamiento para garantizar un equilibrio entre el turismo y la calidad de vida de los propios jienenses.

las cifras de jaén

Los datos de la Dirección General de Ordenación Turística sitúan a Jaén con 329 viviendas turísticas canceladas, de las cuales 80 corresponden a la capital. Aunque se trata de una cifra menor frente a provincias como Málaga (3.812 cancelaciones) o Granada (1.807), la medida supone un paso clave en la regulación de este sector en el territorio jiennense.

Con este control, la Junta busca asegurar que el crecimiento del turismo en Jaén —que en los últimos años ha experimentado cifras récord de viajeros y pernoctaciones— se mantenga bajo un modelo sostenible y compatible con el uso residencial.

El consejero Arturo Bernal ha subrayado que estas medidas demuestran que la gestión turística de la Junta “no está pensada solo para el visitante”, sino también para el residente jiennense, que debe ser parte activa en la planificación de las ciudades.

Bernal ha recordado que la Junta ha firmado ya convenios con distintos ayuntamientos andaluces para reforzar el control de las viviendas de uso turístico, con el fin de ordenar este tipo de alojamientos y dar respuesta a la creciente demanda de regulación.

datos regionales

En el conjunto de Andalucía, las cancelaciones afectan a 10.266 viviendas turísticas. Málaga lidera las cifras con 3.812 cancelaciones, seguida de Granada (1.807), Cádiz (1.352) y Sevilla (1.198). Jaén, con 329, se sitúa en la franja baja, pero con un impacto relevante en su capital y en varios municipios.

Con estas medidas, la Junta de Andalucía pretende dar seguridad jurídica a los consistorios y reforzar un modelo turístico sostenible en el que las grandes ciudades, y en este caso Jaén, pueda seguir creciendo como destino sin comprometer el equilibrio urbano y residencial.