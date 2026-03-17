La Unión de Chilluévar revela el secreto de su aceite: la fusión de picual y royal que triunfa

La SCA La Unión de Chilluévar se ha consolidado como un referente en la producción de aceites de oliva virgen extra de calidad dentro de la Denominación de Origen Protegida Sierra de Cazorla. Su gerente, Francisco Javier de la Torre Lendínez, ha explicado en Herrera en COPE en Jaén que la cooperativa ha logrado combinar tradición y modernidad para ofrecer productos que reflejan la esencia del olivar jienense, adaptándose a las exigencias de distintos segmentos del mercado.

Cañamares, la fusión de dos variedades

La principal seña de identidad de sus aceites reside en la marca Cañamares, que se diferencia por su singularidad. Según De la Torre, el secreto está en la mezcla de las variedades picual y royal, que a menudo se recolectan conjuntamente. Esta combinación da como resultado aceites con "una característica organoléptica y unos aromas propios del picual, pero también con los toques a manzana que aporta la royal", logrando un amargor y picor muy equilibrados.

Tenemos unos aceites con unos aromas propios del picual, pero con los toques a manzana que aporta la royal" Francisco Javier de la Torre Lendínez

El papel de la D.O. Sierra de Cazorla es fundamental, ya que no solo aporta un sello de calidad y garantía de origen, sino que su personal técnico asesora a los socios sobre el momento idóneo de la cosecha para obtener un producto diferencial. Este apoyo resulta clave para mantener la excelencia en cada campaña.

Estrategia y adaptación al mercado

En un mercado cada vez más competitivo, la cooperativa se apoya en la Denominación de Origen para posicionar sus marcas, asistiendo a eventos y ferias internacionales como la feria Alimentaria de Barcelona. Esta estrategia les permite expandir su alcance y dar a conocer la calidad de su producción en nuevos nichos de mercado sin disparar el presupuesto.

La variabilidad de las campañas, como la actual, con un 50% menos de producción, obliga a la cooperativa a diseñar un plan estratégico. "Tenemos que hacer un plan estratégico, intentamos ajustar mantenimiento, mano de obra, en fin, un poco de todo", señala De la Torre. El objetivo es ajustar costes para seguir siendo competitivos sin renunciar a la diferenciación.

El futuro pasa por seguir apostando por la calidad, la diferenciación con aceites premium de cosecha temprana y, sobre todo, por la variedad autóctona. "El reto es seguir apostando por la calidad y sobre todo apoyándonos en nuestras variedades premium cada vez más tempranas", afirma el gerente. Esta visión es la que, según él, les dará una garantía de origen y un sello de calidad único para los consumidores.