El gobierno de coalición PSOE–JM+ se compromete a presentar los presupuestos municipales 2026 en noviembre

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén encara un cuatrimestre decisivo con proyectos que superan los 10 millones de euros de inversión pública y privada, así como con la elaboración y aprobación del presupuesto municipal, que marcará la hoja de ruta económica y de inversiones de la ciudad.

El alcalde, Julio Millán, ha destacado que “es un periodo importante de cambios para la ciudad fruto del trabajo intenso de estos meses”. Entre los proyectos más relevantes para el último tramo del año se incluyen la primera fase del Centro de Oleoturismo de Los Robles en el Bulevar (2 millones de euros), la segunda fase de Los Cañones (1,5 millones), la adecuación de la Plaza de la Constitución (1,5 millones), mejoras en los autobuses urbanos y movilidad, la apertura del edificio de calle Elvín, el Victoria Park y los avances en la integración ferroviaria en Renfe, con un contrato de 4 millones de euros ejecutado por el Gobierno de España.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Espejo, ha subrayado la importancia de contar con un presupuesto sólido para la ciudad, “el que merecemos para seguir avanzando como capital”. Espejo ha explicado que ya se han iniciado las reuniones técnicas para ajustar el borrador de 2026, con el objetivo de que esté listo para entrar en vigor el 1 de enero de 2026. Además, confía en que las medidas de alivio financiero de Hacienda se apliquen durante este cuatrimestre, incluyendo la moratoria en el pago de intereses de préstamos, y ha recordado que el Gobierno central debe materializar los convenios de mejoras hidráulicas y eléctricas en la provincia.

La edil ha destacado también proyectos estratégicos como el proyecto Atenea, con 4,7 millones de euros para formación y empleo, y el CETEDEX, que continúa con obras y se consolida como motor del desarrollo económico. Según Espejo, el compromiso del equipo de Gobierno es “no dejar pasar oportunidades y revertir el trabajo que hacemos en el futuro y mejor calidad de vida de las y los jiennenses”.