Los detalles de la visita de los Reyes de España a Jaén

Esperada visita. Casi un año han tenido que esperar los jiennenses para saludar a SSMM los Reyes de España, y es que este acto estaba previsto para el día posterior al apagón del pasado mes de abril de 2025. Por fuerza mayor, los Reyes de España pospusieron su visita a la tierra del Santo Reino con motivo del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén.

Jaén ya se engalana para esta cita, que tiene varios ejes centrales. El Rey Felipe VI y la Reina Letizia aterrizarán en el estadio de La Victoria a media mañana. La recepción en el Ayuntamiento de Jaén está prevista a las 12:15 horas, donde estará presente la corporación municipal, así como representantes de otras administraciones, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Felipe VI y Letizia entrarán en el ayuntamiento para visitar este enclave y firmar en el libro de honor de Jaén. Allí, el Ayuntamiento de Jaén hará entrega un ramo de flores con hojas de olivo, dulces típicos de la tierra y un grabado del artista Francisco Carrillo, en el que se muestra la Torre del Concejo, y la Fuente de los Caños.

CONTINÚA LA VISITA

Tras el saludo de los Reyes desde el balcón del consistorio, estos emprenderán camino hacia el Salón Mudéjar, donde disfrutarán de la exposición del 1.200 aniversario de la capitalidad. La última parada de esta visita se sitúa en los Baños Árabes, donde llegarán alrededor de las 14 horas. Allí, los Reyes descubrirán uno de los lugares más emblemáticos y bellos de la provincia de Jaén.

visitas reales

La primera vez que actuales monarcas visitaron en pareja la ciudad de Jaén fue como Príncipes de Asturias en enero de 2008 cuando inauguraron el Nuevo Teatro Infanta Leonor. Ahora, 17 años después regresan como reyes de España a la capital del Santo Rostro para conmemorar sus 1.200 años de capitalidad. Precisamente, Felipe VI ostenta la presidencia de honor de la comisión organizadora para la conmemoración de este 125 aniversario.

No obstante, han sido varias la visitas que Felipe VI ha realizado a la ciudad de Jaén en solitario. En diciembre de 2017, el monarca inauguró el Museo Íbero de Jaén. En, abril de 2019 volvió a pisar el Teatro Infanta Leonor para clausurar el II Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de Asaja. Por último, en septiembre de 2021, Felipe VI visitó Expoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines.

En lo que respecta a la provincia, los reyes de España visitaron Bailén en julio de 2018 con motivo del 210 aniversario de la de la victoria de España ante las tropas francesas.